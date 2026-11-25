Adolescentes que passam muito tempo diante de telas e dispositivos inteligentes tiveram menor volume de massa cinzenta no lobo temporal medial, área ligada à memória e à aprendizagem, segundo estudo finlandês divulgado em 19 de novembro de 2026 pela Universidade da Finlândia Oriental. Em contrapartida, o uso maior de telas também apareceu ligado a volumes maiores em outras partes do cérebro.

Os autores apontam que isso pode refletir o uso de jogos e aplicativos, ou então um possível atraso no desenvolvimento cerebral.

Efeitos opostos em áreas diferentes do cérebro

O estudo verificou que o tempo de lazer em telas se associou a volumes maiores de massa cinzenta — o tecido formado sobretudo por corpos de neurônios — em trechos do córtex do lobo frontal ligados ao planejamento de movimentos, à atenção, à memória de trabalho e à tomada de decisões. O mesmo ocorreu na região occipital, que processa observações visuais.

“O maior volume nessas áreas pode estar particularmente relacionado a aplicativos e jogos que exigem atenção, planejamento motor e processamento de informações visuais. Durante o desenvolvimento normal do cérebro na adolescência, há uma redução no volume da massa cinzenta e um aumento na eficiência cerebral. A ligação positiva entre o tempo de tela e o volume de massa cinzenta nessas áreas pode, portanto, também refletir um atraso no desenvolvimento cerebral”, afirma a pesquisadora de doutorado Hannamari Skog, do Instituto de Biomedicina da Universidade da Finlândia Oriental.

Segundo Skog, o excesso de uso de telas e dispositivos inteligentes pode prejudicar as áreas do cérebro envolvidas na memória e na aprendizagem.

Atividade física e condicionamento

O trabalho também analisou movimento e condicionamento físico. Níveis mais altos de atividade física ficaram associados a um volume maior na região occipital direita, importante no processamento de observações visuais.

Já uma aptidão física melhor se ligou a um volume maior do lobo parietal, que participa da atenção, do processamento de informações sensoriais e da percepção do ambiente. Por outro lado, associou-se a volumes menores do hipocampo e do giro do cíngulo posterior. O hipocampo tem papel central na memória e na aprendizagem, e o giro do cíngulo posterior liga-se à memória, à atenção e ao processamento interno de informações no cérebro.

Como a pesquisa foi feita e suas limitações

O estudo transversal avaliou 44 jovens saudáveis de 16 a 19 anos (25 meninas e 19 meninos), com dados coletados em 2018 e 2019 nas pesquisas Atividade Física e Nutrição em Crianças (Panic), da Universidade da Finlândia Oriental, e FitBrain, do Hospital Universitário de Kuopio. Os pesquisadores mediram os volumes de massa cinzenta por ressonância magnética. Usaram questionários para levantar dados sobre telas, dispositivos e atividade física, e aplicaram um escore composto com testes de corrida de vai e vem de 50 metros e salto em distância parado para medir a aptidão física.

“Os resultados fornecem novas informações sobre como fatores cotidianos do estilo de vida, como tempo de tela, atividade física e aptidão física, estão ligados à estrutura cerebral na adolescência. No entanto, à luz dos resultados, as conexões entre fatores do estilo de vida e estruturas cerebrais na adolescência são complexas, e mais pesquisas são necessárias para entender seu significado de longo prazo”, diz Skog.