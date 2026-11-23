O uso inadequado de antibióticos contribui para um dos maiores problemas de saúde pública da atualidade: a resistência aos antimicrobianos. O termo se refere à capacidade que bactérias e outros microorganismos causadores de doenças adquirem de resistir aos medicamentos disponíveis, o que dificulta o combate de infecções e, em alguns casos, torna o tratamento impossível. A resistência é responsável por cerca de 34 mil mortes no Brasil anualmente, e outras 138 mil estão associadas ao quadro, segundo o Ministério da Saúde. As informações são da Agência Brasil.

Em todo o mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, ocorrem mais de 1,2 milhão de mortes atribuídas diretamente à resistência aos antimicrobianos e quase 5 milhões associadas por ano. As bactérias se destacam entre os microorganismos resistentes. Em 2023, uma em cada seis infecções bacterianas confirmadas em laboratório era resistente aos tratamentos com antibióticos.

Quem usa antibiótico sem necessidade ou não completa corretamente o tratamento quando ele é indicado pode estar contribuindo para o problema. A assessora de Assuntos Médicos Globais da farmacêutica Biomérieux, Cecilia Carvalhaes, explica que o controle começa com a prescrição desses remédios apenas quando houver necessidade.

Os médicos devem procurar fazer diagnóstico assertivo para não prescrever antibiótico de maneira desnecessária. O remédio não ajuda a matar vírus, mas quando usado sem necessidade, acaba afetando todas as bactérias do organismo. O processo pode acabar selecionando bactérias resistentes: o antibiótico mata as mais frágeis, mas as resistentes sobrevivem e tomam o espaço das outras.

Pandemia aumentou resistência

Um exemplo em larga escala dos danos que o uso incorreto de antibióticos pode causar ocorreu durante a pandemia de covid-19. Estudos globais e no Brasil mostram que aumentou a resistência aos antibióticos utilizados no período. Houve uso excessivo na comunidade fora das situações em que o medicamento era realmente necessário.

A mesma seleção de bactérias resistentes pode acontecer quando alguém com infecção bacteriana comprovada faz o tratamento com antibiótico sem respeitar os horários recomendados ou abandona antes do tempo previsto. O antibiótico acaba não matando todas as bactérias, e as que sobram podem ficar resistentes àquele remédio.

Outra recomendação do uso racional é tratar infecções simples com antibióticos de primeira linha. Se o paciente usar o remédio mais potente de cara e desenvolver bactérias resistentes, não haverá outro medicamento para tratar. A OMS estabeleceu como meta para 2030 que pelo menos 70% do consumo global de antibióticos seja de medicamentos do grupo de acesso. Dados de 2022 mostram que esse índice era de 53%.

Diagnóstico rápido é fundamental

O diretor científico da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, André Mario Doi, classifica os antibióticos como um recurso precioso e limitado. Infecções comuns, como as que atingem a pele e o trato urinário e algumas pneumonias, acabam se tornando difíceis de tratar quando causadas por bactérias resistentes.

No Brasil, a situação é preocupante pela circulação de bactérias multirresistentes, incluindo aos carbapenêmicos, uma importante classe de antibióticos utilizada no tratamento de infecções graves. O aumento da resistência antimicrobiana ameaça a realização de cirurgias, transplantes, tratamentos oncológicos e cuidados intensivos.

A principal forma de identificar se um paciente está com uma infecção por bactéria resistente é por meio de um exame de cultura. A bactéria causadora da infecção é estimulada a se reproduzir no laboratório e exposta a diversos antibióticos. Esses exames costumavam levar cerca de cinco dias, mas hoje, com novas tecnologias, consegue-se reduzir para um dia, às vezes até algumas horas.

O contágio por bactérias já resistentes também ocorre no ambiente comunitário e por meio do esgoto, principalmente de origem hospitalar, descartado sem tratamento. Antibióticos descartados na rede de esgoto acabam matando bactérias vulneráveis e selecionando os tipos resistentes. Remédios vencidos ou que sobraram após o tratamento devem ser entregues em farmácias.

Em julho deste ano, o Ministério da Saúde instituiu o Plano de Ação Nacional de Prevenção e Controle da Resistência aos Antimicrobianos. Entre diversas medidas, o plano prevê a implementação de programas de monitoramento e melhorias na infraestrutura laboratorial.