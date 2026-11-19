Trabalhar no turno da noite com frequência está associado a pequenas diferenças na estrutura e na função do músculo cardíaco, além de variações em marcadores sanguíneos ligados à saúde cardiovascular, segundo um estudo publicado em 19 de novembro.

A pesquisa avaliou 42.671 participantes do UK Biobank e é o primeiro levantamento de grande porte a combinar ressonância magnética cardíaca detalhada com análises de biomarcadores cardiovasculares nesse contexto, de acordo com o conteúdo de agência internacional.

Diferenças no músculo e na função do coração

Entre os participantes acompanhados, com idade média inicial de 52 anos e sem doença cardiovascular no começo do levantamento, 1.322 relataram trabalho noturno frequente. Os exames de ressonância magnética cardíaca indicaram paredes do coração ligeiramente mais espessas em relação ao tamanho da principal câmara de bombeamento e câmaras cardíacas um pouco menores nesse grupo.

Também foi registrada diferença sutil em um dos indicadores de contração do músculo cardíaco, sem diferença significativa na fração de ejeção, medida padrão da capacidade geral de bombeamento do órgão. Os autores reforçam que as variações observadas são pequenas diferenças médias no nível populacional e não significam que todo trabalhador noturno desenvolverá doença cardíaca ou insuficiência cardíaca.

Marcadores sanguíneos, ritmo biológico e limitações

O estudo observou ainda diferenças em marcadores no sangue entre quem trabalha à noite com frequência: níveis mais baixos de DHA, um ácido graxo ômega-3 ligado à saúde do coração e dos vasos sanguíneos, e de medidas ligadas ao colesterol HDL, chamado de “bom colesterol”, além de níveis mais altos de marcadores associados a triglicerídeos (um tipo de gordura que pode elevar o risco de doença cardíaca quando muito elevado) e a processos inflamatórios. Estima-se que um em cada cinco trabalhadores no mundo atue regularmente à noite, o que pode desalinhar repetidamente o ritmo circadiano — o relógio biológico do corpo — em relação ao ciclo de sono e vigília e afetar metabolismo, inflamação, pressão arterial e função vascular.

“Nosso estudo descobriu que o trabalho noturno frequente está associado a um padrão de diferenças sutis na estrutura e função cardíacas. A pesquisa foi observacional, então não pudemos estabelecer se o trabalho noturno frequente danifica diretamente o coração”, afirmou o autor do estudo, Dr. Muwei Li, da Universidade de Zhengzhou. Ele acrescentou que pessoas que trabalham à noite regularmente devem dar atenção especial à saúde cardiovascular — o que inclui não fumar, manter atividade física, dieta e peso saudáveis, dormir o suficiente com horários o mais regulares possível e controlar pressão arterial, colesterol e glicemia — e que médicos podem considerar esse histórico ocupacional, sobretudo quando há fatores de risco estabelecidos.

Segundo os pesquisadores, os achados exploratórios e as análises genéticas de marcadores moleculares selecionados não estabelecem uma via causal completa, e a avaliação cardíaca ocorreu em um único momento, sem mostrar o efeito de reduzir ou interromper o trabalho noturno. Os autores também apontam que a amostra do UK Biobank é composta majoritariamente por voluntários europeus brancos e saudáveis, o que limita a generalização, e que a exclusão de participantes sem dados sobre turnos — mais velhos e com maior prevalência de doenças cardiometabólicas — pode introduzir viés de seleção.