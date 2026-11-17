Um sistema celular responsável por etiquetar e gerenciar proteínas pode se tornar alvo de novos tratamentos para doenças cardiovasculares. Revisão publicada na revista Genes & Diseases examina como o processo de ubiquitinação — que marca proteínas para destruição ou regula sua atividade — influencia lesões no músculo cardíaco, inflamação vascular, arritmias e hipertensão, segundo informações da agência de notícias KeAi Communications.

A ubiquitinação funciona como um sistema de etiquetas moleculares. Proteínas danificadas ou desnecessárias recebem marcadores de ubiquitina que sinalizam sua eliminação. Mas essas etiquetas também controlam processos de sinalização celular. Enzimas chamadas E3 ubiquitina ligases escolhem quais proteínas serão marcadas, enquanto enzimas desubiquitinantes podem remover as etiquetas, criando um mecanismo reversível de controle.

Pesquisadores do Hospital Afiliado da Universidade Médica de Zunyi, na China, reuniram evidências sobre o papel desse sistema em aterosclerose, lesões por restauração de fluxo sanguíneo após isquemia cardíaca, remodelamento do coração, arritmias e pressão alta. O estudo mostra como a desregulação no gerenciamento de proteínas pode alterar a sobrevivência de células cardíacas, ativar fibroblastos formadores de cicatrizes e modificar o comportamento de células imunes e musculares vasculares.

A ubiquitinação pode tanto proteger tecidos cardiovasculares quanto contribuir para doenças. Remover proteínas prejudiciais reduz lesões, mas degradar proteínas protetoras intensifica inflamação ou prejudica a função cardíaca. Os efeitos dependem da enzima envolvida, das proteínas-alvo, do tipo celular e do momento da intervenção.

Proteção e risco no mesmo sistema

Em estudos experimentais citados na revisão, a enzima USP25 ajudou a preservar a SERCA2a, proteína importante para o manejo de cálcio nas células cardíacas. Essa estabilização reduziu o aumento patológico do músculo cardíaco em modelos animais, ilustrando como a manipulação seletiva da renovação proteica poderia proteger o coração.

O artigo também examina conexões entre ubiquitinação e outras modificações de proteínas, como fosforilação e acetilação. Esses processos interligados moldam respostas ao estresse, controle de qualidade mitocondrial, inflamação e fibrose. Compreender essa coordenação pode ajudar a identificar alvos terapêuticos precisos.

Estratégias potenciais incluem moduladores seletivos de enzimas e tecnologias de degradação direcionada de proteínas, como PROTACs e molecular glues. Essas abordagens visam influenciar proteínas específicas em vez de perturbar amplamente o gerenciamento celular. Suas aplicações cardiovasculares ainda exigem sistemas de entrega tecido-específicos e validação em humanos.

Desafios para aplicação clínica

A segurança permanece uma preocupação. Inibidores amplos de proteassoma usados no tratamento de câncer causaram toxicidade cardíaca clinicamente significativa, demonstrando os riscos de interferir em um sistema essencial para a função celular normal. Atividades enzimáticas sobrepostas e alvos proteicos compartilhados também complicam o desenvolvimento de medicamentos.