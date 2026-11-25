Uma membrana biológica modificada com uma abertura central transparente reduziu em 36% os sintomas da síndrome do olho seco de grau moderado a grave por até três meses. O dispositivo, testado em 33 adultos resistentes aos tratamentos convencionais, permite que o paciente enxergue normalmente durante os seis dias de aplicação, o que elevou a adesão à terapia para 95%.

Como funciona o curativo biológico

A síndrome do olho seco afeta cerca de um terço dos adultos e ocorre quando os olhos não produzem lágrimas suficientes ou geram lágrimas de baixa qualidade, incapazes de manter a superfície ocular lubrificada. O quadro provoca sensação de areia, coceira, ardência, lacrimejamento, vermelhidão, sensibilidade à luz e visão embaçada temporária.

No tratamento avaliado, uma membrana amniótica desidratada — chamada Omnigen VIEW+ e fornecida pela empresa NuVision Biotherapies — é posicionada sob uma lente de contato terapêutica. A membrana atua como um curativo biológico que libera gradualmente fatores de crescimento naturais e proteínas para reduzir a inflamação, auxiliar a regeneração nervosa e estimular o crescimento de tecido saudável na córnea.

Enquanto o material age, a lente de contato mantém o tecido plano, protege o olho contra o atrito do piscar e evita que o curativo se desloque. O diferencial do modelo testado é uma área central livre e transparente. As membranas tradicionais cobrem toda a superfície e embaçam a visão temporariamente, o que fazia muitos pacientes abandonarem o procedimento.

Regeneração nervosa e baixa taxa de abandono

Coordenado pela pesquisadora e optometrista Sònia Travé Huarte, da Universidade Aston, o estudo clínico (batizado de CUSTODY) foi publicado na revista científica BMJ Open Ophthalmology. Além da queda de 36% nos sintomas em até três meses, os exames apontaram melhora na saúde da superfície ocular, com redução de 50% na coloração da córnea — teste usado para identificar lesões no tecido.

Após um mês de tratamento, os pesquisadores também registraram um aumento de 62% na densidade dos ramos nervosos da córnea, dado que sugere regeneração precoce dos nervos locais. A taxa de desistência entre os voluntários que usaram a membrana com abertura central foi de apenas 5%, frente aos 39% observados com a versão tradicional sem a abertura.

A pesquisa reuniu ainda as primeiras evidências fotográficas da permanência da membrana amniótica no olho humano, contrariando a hipótese de que o material se dissolve rapidamente após ser aplicado. Segundo o estudo, o tempo de retenção e o posicionamento adequado da lente são determinantes para o efeito terapêutico.

“Nossos achados destacam as vantagens clínicas comparáveis do design com janela e a eficácia da membrana amniótica desidratada para o tratamento da doença do olho seco”, afirmou Sònia Travé Huarte. A pesquisadora ressaltou que o posicionamento correto do material e o ajuste preciso da lente são fundamentais para a eficácia do tratamento, a qualidade visual e o conforto do paciente.

Para Andrew Hopkinson, diretor científico da NuVision Biotherapies, o estudo valida os benefícios do modelo Omnigen-VIEW+ em comparação ao produto tradicional Omnigen C. Segundo o executivo, a parceria entre a universidade e a indústria busca ampliar o acesso à terapia com membrana amniótica para pacientes com doenças da superfície ocular.