A combinação de sedentarismo e sintomas depressivos triplica a chance de ter circunferência da cintura elevada e dobra o risco de sobrepeso ou obesidade em adultos. O alerta vem de um estudo do Hospital Israelita Albert Einstein publicado no periódico Current Problems in Cardiology, que também identificou riscos maiores para hipertensão e diabetes quando as duas condições aparecem juntas. As informações são da Agência Brasil.

A pesquisa analisou 51.592 adultos submetidos a check-ups preventivos entre 2008 e 2022. Os participantes foram divididos em quatro grupos: ativos sem sintomas depressivos, inativos sem sintomas, inativos com sintomas e ativos com sintomas. Foram considerados ativos aqueles que atingiam pelo menos 150 minutos semanais de atividade física moderada a vigorosa, seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde.

O grupo inativo com sintomas depressivos apresentou duas vezes mais chance de ter triglicérides elevados, 1,8 vez mais chance de ter glicemia de jejum elevada, 1,7 vez mais chance de ter hipertensão e 1,5 vez mais chance de ter diabetes. Os pesquisadores analisaram indicadores como índice de massa corporal, triglicérides, colesterol total, glicemia de jejum e dislipidemia, que é a alteração nos níveis de gorduras no sangue.

Atividade física atenua os riscos

Atingir os 150 minutos semanais de atividade física recomendados pela OMS pode contribuir para atenuar o perfil de risco cardiometabólico, mesmo entre pessoas com sintomas depressivos. Nas comparações entre indivíduos com sintomas depressivos, aqueles fisicamente inativos apresentaram maiores chances para diversos fatores de risco em relação aos ativos, com exceção de diabetes e dislipidemia.

Segundo o Einstein, quando inatividade física e sintomas depressivos estavam presentes ao mesmo tempo, a associação com alterações no peso e na circunferência da cintura foi maior do que a esperada considerando cada fator separadamente. O hospital destacou que os achados se somam a uma discussão que vem ganhando relevância internacional sobre a relação entre saúde mental e fatores de risco cardiovascular.

Pesquisa internacional

O estudo foi desenvolvido no âmbito do Programa de Pós-graduação Acadêmica do Ensino Einstein e contou com a participação de pesquisadores da Universidade Estadual Paulista, do Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul, da Universidade Federal de Santa Maria, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da University of Wisconsin-Madison, da Universidad Autónoma de Chile, da Universidad de Santiago de Chile e da Deakin University, na Austrália.