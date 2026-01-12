Saúde mental está entre prioridades dos brasileiros em 2026, aponta estudo

Com a chegada de um novo ano, uma meta específica tem aparecido nas listas da maioria dos brasileiros para 2026: investir em cuidados com a saúde mental ao longo dos próximos meses — objetivo compartilhado por 67% dos entrevistados em um estudo recente, que ouviu os planos e expectativas de centenas de pessoas quando o assunto é bem-estar.

Os dados são da empresa de suplementos alimentares Vhita que, com o intuito de investigar os hábitos saudáveis da população, traz detalhes sobre as prioridades da população a partir de janeiro, da relação com o trabalho ao uso de telas e redes sociais no decorrer do ano.

A busca por mais momentos de pausa, atividades para relaxamento e sessões de terapia em 2026, o 4° maior desejo dos ouvidos pela marca, não vem por acaso: este mês, o país celebra o Janeiro Branco — campanha nacional que tem incentivado um olhar mais atento à qualidade de vida emocional, compreendendo que a mente, assim com o corpo, também precisa de cuidados.

Bem-estar: afinal, o que os brasileiros desejam para 2026?

De modo geral, para 2026, os brasileiros ouvidos pela Vhita demonstram uma intenção de tornar a rotina mais ativa e equilibrada.

Entre as metas mais citadas pelos entrevistados, ganharam destaque a prática regular de exercícios e atividades físicas (74,6%) e a melhoria da alimentação, com foco em opções mais naturais e menos ultraprocessadas (69,2%).

O sono, um dos pilares mais negligenciados do bem-estar, também aparece no centro das prioridades para o novo ano. Quase 7 em cada 10 pessoas (69%) afirmam que querem dormir e descansar melhor em 2026, um dado que reforça a percepção de que a privação de sono segue como um dos grandes desafios atuais. Para muitos, estabelecer uma rotina noturna mais estruturada será fundamental para recuperar energia, foco e qualidade de vida ao longo dos próximos doze meses.

Mas e quanto aos cuidados com a própria saúde mental? Nesse caso, práticas como a terapia, pausas estratégicas, redução do estresse e momentos de autocuidado foram mencionados por 66,4% dos entrevistados.

Soma-se a isso o desejo de 61,8% dos participantes de equilibrar melhor vida pessoal e trabalho — mostrando que, para 2026, os brasileiros buscarão não apenas viver de forma mais saudável, mas organizar uma rotina que diminua a sobrecarga e permita mais bem-estar de forma contínua.

Tabela e dados: Vhita

Metodologia

Para compreender as expectativas da população para o novo ano, a empresa entrevistou 500 pessoas (maiores de 18 anos) residentes em todas as regiões e conectados à internet. O índice de confiabilidade foi de 95%, e a margem de erro foi de 3,3 pontos percentuais.

Ao todo, os ouvidos tiveram acesso ao total de 8 questões, que exploraram os hábitos saudáveis em 2025, os principais desafios e o que esperam para 2026. A organização das respostas possibilitou a criação de diferentes rankings.