O Ministério da Saúde começou a enviar novas doses de vacina contra a mpox para São Paulo após o aumento de casos no estado. Mil doses chegaram esta semana e já estão sendo distribuídas para atender aos grupos prioritários. As informações são da Agência Brasil.

De acordo com a Secretaria estadual da Saúde, o abastecimento considera o número de habitantes de cada cidade e o cenário epidemiológico. Entre janeiro e hoje, São Paulo já confirmou 452 casos da doença, superando os 423 casos registrados durante todo o ano passado. Não há registro de mortes.

José Santana, diretor de Imunização da secretaria, afirmou que a vacinação é uma estratégia importante para proteger pessoas com maior risco de exposição ao vírus ou de desenvolver complicações. Por isso, as doses devem ser direcionadas de acordo com os critérios estabelecidos e com a avaliação epidemiológica de cada região.

Quem pode se vacinar

As doses serão destinadas principalmente para pessoas vivendo com HIV/Aids com maior comprometimento do sistema imunológico, usuários da profilaxia pré-exposição ao HIV, conhecida como PrEP, e profissionais de laboratório com exposição ao vírus.

Também podem ser vacinadas pessoas que tiveram contato de médio ou alto risco com casos suspeitos ou confirmados da doença, mediante avaliação dos serviços de saúde. Quem integra os grupos prioritários deve procurar a unidade de saúde de referência para receber orientações sobre os critérios de elegibilidade e o encaminhamento para a vacinação.

Como ocorre a transmissão

A mpox é uma doença infecciosa causada pelo vírus MPXV. A transmissão entre pessoas ocorre principalmente pelo contato direto com lesões na pele, mucosas e secreções de pessoas infectadas, inclusive durante relações sexuais. O compartilhamento de objetos contaminados, como roupas de cama, toalhas e itens de uso pessoal, também pode transmitir o vírus.

A doença pode provocar lesões na pele e nas mucosas, inclusive na região genital, que podem ser acompanhadas de febre, fraqueza, inchaço dos linfonodos, dores musculares, nas costas e na cabeça.

Para reduzir o risco de infecção, a secretaria orienta evitar contato próximo ou íntimo com pessoas que apresentem sintomas suspeitos e não compartilhar objetos pessoais. Além disso, é importante higienizar frequentemente as mãos com água e sabão ou álcool em gel.