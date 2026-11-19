Sachês de nicotina podem levar a concentrações locais elevadas na mucosa oral e atingir células envolvidas na regeneração e na cicatrização dos tecidos, aponta estudo da Universidade de Oulu, na Finlândia, divulgado por agência internacional de notícias de saúde.

A pesquisa analisou os efeitos da nicotina e do extrato de fumaça de cigarro — mistura feita em laboratório para estudar a fumaça do tabaco — em células estromais mesenquimais. Esse tipo de célula-tronco adulta atua na manutenção e no reparo dos tecidos e pode se diferenciar em células ósseas, cartilaginosas e do tecido conjuntivo.

Nos testes, o extrato de fumaça de cigarro causou morte celular necrótica, descrita como a ruptura descontrolada das células, mesmo em concentrações baixas. A nicotina teve efeitos conforme o nível de exposição: concentrações baixas aumentaram de forma discreta a proliferação celular, enquanto concentrações maiores provocaram apoptose, ou morte celular programada.

A substância também alterou o funcionamento dos lisossomos — organelas que degradam e reciclam componentes internos, com papel no metabolismo e na viabilidade celular — e elevou a produção da interleucina-8 (IL-8), mediador ligado à regulação de respostas inflamatórias e à ativação de células inflamatórias.

Segundo os pesquisadores, o aumento de IL-8 pode ajudar a explicar alterações vistas na mucosa oral de quem usa sachês de nicotina, como espessamento da membrana mucosa e maior formação de tecido conjuntivo.

“Os efeitos não se limitam à viabilidade celular; eles também podem alterar as funções normais das células”, afirma Sanna Palosaari, professora adjunta da Unidade de Pesquisa em Medicina Translacional da Universidade de Oulu.

Consumo em alta e lacunas científicas

Palosaari afirma que, embora o tabagismo caia na população finlandesa, o uso de novos produtos com nicotina, como os sachês, cresce sobretudo entre jovens, mas os estudos sobre os efeitos à saúde ainda são limitados.

Dados do Instituto Finlandês de Saúde e Bem-Estar (THL) indicam alta rápida no uso diário de sachês de nicotina na Finlândia, em especial entre estudantes do ensino profissionalizante e homens jovens adultos. Em 2025, cerca de um em cada quatro meninos e uma em cada seis meninas do ensino profissionalizante usavam o produto todo dia, enquanto o tabagismo diário cai há anos.

A pesquisadora destaca que, entre usuários de sachês de nicotina, os níveis sanguíneos de nicotina e de seu metabólito cotinina se aproximam dos de fumantes, mas as concentrações locais na mucosa oral podem ser bem maiores. O uso do produto tem sido associado a mudanças na mucosa oral, mas os efeitos de longo prazo na saúde ainda não são conhecidos.

O trabalho foi publicado na revista científica internacional Archives of Toxicology.