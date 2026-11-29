O estado do Rio de Janeiro registrou 20.196 casos confirmados de covid-19 entre o início de 2026 e 27 de novembro, com 656 internações e 81 mortes. Somente na última semana epidemiológica, entre 15 e 21 de novembro, foram confirmados 2.424 casos. As informações são da Agência Brasil.

Diante do aumento de casos, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro retomou a divulgação do Panorama Covid, boletim que acompanha indicadores como atendimentos em Unidades de Pronto Atendimento e taxa de testes positivos.

Segundo a secretaria, o número de solicitações de leitos permaneceu estável, o que sugere que os casos atuais apresentam menor gravidade. A superintendente de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde, Luciane Velasque, destacou que a vacinação é a forma mais eficaz de proteção contra a doença.

“Observamos que, apesar do aumento na circulação do vírus, as solicitações de leitos para pacientes com covid-19 e os óbitos não têm acompanhado esse ritmo. Para nós, isso significa um padrão de menor gravidade da sublinhagem que circula no estado”, afirmou Velasque.

Nova sublinhagem circula no estado

Durante 2026, a variante Ômicron continuou predominante entre as amostras analisadas. A partir do fim de agosto, foi identificada a circulação da sublinhagem MC.10.1.7, que apresentou maior presença nas amostras de setembro e outubro.

Vacinação no Rio de Janeiro

Até 24 de novembro, foram aplicadas 721.950 doses da vacina contra covid-19 em todo o estado do Rio de Janeiro em 2026. No ano anterior, foram aplicadas 679.322 doses, conforme dados do Ministério da Saúde.

O público-alvo da vacinação inclui pessoas a partir dos 60 anos, gestantes, puérperas, imunocomprometidas, trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades e com deficiência permanente a partir dos 12 anos.