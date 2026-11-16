Rio de Janeiro registra 396 casos de mpox e uma morte em 2026

A Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro vai atualizar diariamente os números de casos de mpox no estado a partir desta segunda-feira (16). Até agora, foram confirmados 396 casos da doença infecciosa viral e uma morte em 2026. Outros 281 casos estão em investigação. As informações são da Agência Brasil.

O número de notificações tem crescido desde a semana epidemiológica de 13 a 19 de setembro. Desde então, os casos semanais notificados aumentaram 15 vezes, passando de 13 naquela semana para 206 na semana de 8 a 14 de novembro.

As autoridades sanitárias capacitaram 500 profissionais de saúde sobre o cuidado com pacientes com suspeita da doença. Também está sendo oferecido suporte técnico para os 92 municípios do estado realizarem ações de enfrentamento.

Sintomas e transmissão

Os sintomas incluem erupções e lesões na pele, aumento dos gânglios linfáticos, febre, dor de cabeça, dores musculares, calafrios e cansaço. Pessoas com HIV apresentam maior risco de agravamento das condições clínicas.

A mpox é transmitida pelo contato com pessoas infectadas, especialmente pelo contato direto com lesões da pele e mucosas.

Vacinação e grupos prioritários

A recomendação é que os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde busquem uma unidade de saúde para se vacinar. Neste público estão profissionais de laboratórios que manipulam amostras do vírus, pessoas com condições específicas de imunodeficiência, quem vive com HIV ou aids, usuários de profilaxia pré-exposição ao HIV e pessoas que tiveram contato direto de alto risco com alguém doente.

A doença recebeu esse nome porque foi inicialmente identificada em macacos mantidos em cativeiro em um laboratório de pesquisas da Dinamarca, em 1958. O primeiro caso em humanos foi registrado em 1970, na República Democrática do Congo. Em 2026, o Brasil tem 1.099 casos e uma morte confirmados.