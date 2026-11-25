A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro informou que mais de 8 mil pessoas foram vacinadas contra a mpox desde a retomada da imunização no dia 6 de novembro. Todas as doses enviadas pelo Ministério da Saúde foram aplicadas e os estoques no município estão esgotados. As informações são da Agência Brasil.

O Ministério da Saúde está disponibilizando nesta semana vacinas suficientes para até 10 mil aplicações na capital. A nova remessa será destinada prioritariamente à aplicação da segunda dose em pessoas que já iniciaram o esquema vacinal, que prevê duas doses com intervalo de 28 dias. No dia 18 de novembro, o ministério havia enviado frascos para até 5 mil aplicações.

Escassez mundial da vacina

Para reforçar o estoque nacional, o Ministério da Saúde garantiu, por meio do Fundo Rotatório da Organização Pan-Americana da Saúde, a aquisição de 25 mil doses, todo o estoque disponível. A vacina enfrenta escassez mundial, com apenas um laboratório produtor na Dinamarca pré-qualificado pela Organização Mundial da Saúde.

Quem pode se vacinar

Conforme as diretrizes da OMS, a vacinação contra mpox é direcionada a grupos com maior vulnerabilidade ou risco de exposição à doença. Podem se vacinar pessoas vivendo com HIV/aids com contagem de CD4 inferior a 100 células/mm³, pessoas vivendo com HIV com CD4 inferior a 200 células/mm³, usuários de PrEP, profissionais de laboratório que manipulam amostras de mpox e pessoas de 18 a 49 anos após exposição de médio ou alto risco a casos suspeitos, prováveis ou confirmados.