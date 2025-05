Quando incluir rejuvenescedores na rotina de skincare?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O envelhecimento da pele é um processo natural e pode ser vivido de forma saudável com o apoio de uma rotina tópica adequada. A introdução de rejuvenescedores nos cuidados diários é uma estratégia importante para preservar firmeza, hidratação e vitalidade da pele ao longo do tempo.

Segundo a dermatologista Carla Presti, gerente médica da Mantecorp Skincare, a prevenção deve começar cedo, visto que “a partir dos 25 anos, já se observa uma redução gradual na produção de colágeno e elastina. Por isso, investir nos ativos certos desde essa fase pode trazer benefícios visíveis no futuro”, explica.

Mais do que benefícios estéticos, os rejuvenescedores desempenham papel importante na proteção da barreira cutânea, neutralização dos radicais livres e reparação de danos causados por fatores externos. Para garantir melhores resultados, a escolha dos ativos deve acompanhar as necessidades específicas de cada fase da vida.

“Aos 20 anos, a recomendação é investir em antioxidantes, como a Vitamina C, e em ativos hidratantes, como o Ácido Hialurônico, para preservar a hidratação e a luminosidade da pele. A partir dos 30, o Retinol e os Peptídeos contribuem para estimular a renovação celular e reforçar a produção de colágeno. Já depois dos 40, substâncias firmadoras e nutritivas, como o Ácido Hialurônico de diferentes pesos moleculares e os Pró-Colágenos, tornam-se fundamentais”, orienta a especialista. A Mantecorp Skincare trabalha com produtos que reforçam a saúde da pele e a prevenção dos sinais do tempo.