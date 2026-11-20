O exame de PSA costuma despertar preocupação quando aparece alterado. Afinal, o marcador é associado ao câncer de próstata, o segundo tumor mais comum entre os homens no Brasil, atrás apenas do câncer de pele não melanoma, segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca). Mas um resultado alterado não significa, necessariamente, a presença de um tumor. Infecções, inflamações, aumento benigno da glândula e até algumas atividades realizadas antes da coleta podem interferir nos níveis da proteína.

A sigla PSA vem do inglês Prostate Specific Antigen, ou antígeno prostático específico. “Trata-se de uma proteína produzida naturalmente pelas células da próstata, cuja função principal é liquefazer o fluido seminal que sai como um coágulo, facilitando a movimentação dos espermatozoides em busca de fecundação”, explica Gustavo Caserta Lemos, urologista do Einstein Hospital Israelita.

Uma pequena quantidade dessa proteína chega à corrente sanguínea e pode ser medida por meio de um exame de sangue. Quando há alterações no tecido prostático, mais PSA pode escapar para a circulação. Isso acontece tanto em situações benignas quanto em processos cancerígenos.

Por isso, a elevação do marcador deve ser interpretada com cautela. Infecções urinárias, prostatites e outros processos inflamatórios podem alterar a substância no sangue. O mesmo ocorre com procedimentos médicos que envolvem a próstata ou a uretra, além de colonoscopia.

Até fatores cotidianos podem impactar temporariamente o PSA, como ciclismo, equitação e ejaculação. “Por isso, a orientação é evitar relações sexuais e ejaculação nas 48 horas anteriores à coleta e não andar de bicicleta (incluindo a ergométrica), a cavalo ou de motocicleta nos três dias que antecedem o exame”, diz Adagmar Andriolo, médico patologista clínico, professor sênior da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e ex-presidente e membro da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial (SBPC/ML).

A idade também influencia. Com o envelhecimento, a próstata tende a aumentar de volume, principalmente por causa da hiperplasia benigna – crescimento não canceroso da glândula –, o que pode aumentar naturalmente a concentração do PSA.

Alguns medicamentos merecem atenção. A finasterida e a dutasterida, usadas no tratamento do aumento benigno da próstata, reduzem artificialmente o marcador em cerca de 50% Por isso, o médico precisa sempre ser informado sobre o uso desses remédios.

Existe uma medida normal de PSA?

Segundo Andriolo, é difícil definir um valor de referência que possa, com segurança, discriminar pessoas com ou sem câncer de próstata. “Em geral, considera-se que indivíduos com valores de PSA total abaixo de 2,5 ng/mL possuem baixa probabilidade de estarem com câncer”, sinaliza.

Durante muito tempo, o limite de 4 ng/mL foi bastante utilizado como referência para indicar uma investigação mais aprofundada. No entanto, a urologia moderna e os laboratórios hoje consideram na interpretação dos resultados fatores como idade, tamanho da próstata, histórico clínico e evolução dos resultados ao longo do tempo. Ou seja, um homem pode ter PSA abaixo desse limite e ainda apresentar câncer, enquanto outro pode ultrapassá-lo sem ter um tumor.

A análise conjunta do PSA total e do PSA livre ajuda na investigação. O primeiro corresponde à soma da fração que circula livremente no sangue com aquela ligada a outras proteínas. Já o segundo mede apenas a parcela não ligada. A relação entre os dois pode ajudar a diferenciar alterações benignas de suspeitas de câncer, especialmente quando o PSA total está entre 4 e 10 ng/mL. Em geral, uma proporção menor de PSA livre em relação ao total aumenta a suspeita de tumor. Um percentual abaixo de 16%, por exemplo, pode indicar maior probabilidade da doença, mas não confirma o diagnóstico.

Além disso, alguns tumores produzem pouca quantidade do marcador, de modo que um resultado aparentemente normal não exclui completamente a doença. “Se existe uma porcentagem de pacientes que tem o PSA normal e tem câncer de próstata, geralmente são os tumores mais agressivos. Esses pacientes só são diagnosticados no toque retal ou numa eventual ressonância magnética”, pontua Lemos.

O que acontece quando o resultado está alterado?

Antes de avançar na investigação, é importante verificar se houve alguma condição capaz de interferir no resultado e, quando necessário, repetir a dosagem com os cuidados adequados.

“Quando o PSA está elevado ou se eleva rapidamente, a melhor coisa é esperar dois ou três meses para repetir o exame, porque 50% deles caem sozinhos. Quando se mantém alto, a primeira indicação é uma ressonância magnética multiparamétrica, que vai sinalizar a necessidade ou não de uma biópsia”, diz o urologista do Einstein. Segundo ele, a coleta do material da glândula é um procedimento muito mais seguro hoje, realizado por via transperineal e não transretal, como antigamente. “Então, o índice de infecção causado pela biópsia é praticamente zero”.

Tumores de menor agressividade, com baixa chance de evoluir, devem ser acompanhados por meio de ressonância magnética, com repetição da biópsia entre seis meses e um ano e meio para confirmar ou identificar a presença de um grau maior. “Mesmo nesses casos que não precisam ser tratados, é sempre importante ter o diagnóstico para seguimento ou tratamento no câncer de próstata”, diz o médico do Einstein.

Quem deve fazer o exame?

Não existe consenso internacional absoluto sobre a realização do rastreamento do câncer de próstata. No Brasil, o Ministério da Saúde não recomenda oferecer PSA indiscriminadamente a todos os homens sem sintomas. A preocupação envolve os resultados falso-positivos, as biópsias desnecessárias que podem levar a infecções e o diagnóstico de tumores de baixo grau que nunca evoluiriam durante a vida do paciente. Já a Sociedade Brasileira de Urologia defende uma avaliação individualizada, considerando idade, histórico familiar e outros fatores de risco.

De acordo com Lemos, homens com risco habitual podem começar a conversar com o médico sobre a necessidade de dosagem do PSA entre os 45 e os 50 anos. “Pacientes que têm histórico de câncer de próstata na família, homens negros ou portadores de determinadas mutações genéticas hereditárias, deve começar a avaliação mais cedo, entre os 40 e os 45 anos”, orienta o urologista do Einstein.

Entre os 50 e os 69 anos, a recomendação é repetir o exame a cada dois a quatro anos. O intervalo pode mudar conforme os resultados anteriores, a idade, as condições gerais de saúde e a expectativa de vida. A decisão deve ser compartilhada entre médico e paciente.