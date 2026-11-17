Uma proteína responsável por decidir o destino de outras proteínas dentro das células pode ser manipulada para frear o crescimento de tumores. A descoberta abre caminho para tratamentos oncológicos mais seletivos, capazes de destruir alvos moleculares específicos sem afetar células saudáveis. As informações são da HealthDay News.

Pesquisadores da Escola de Medicina da Universidade Tulane, nos Estados Unidos, publicaram uma revisão científica na revista Genes & Diseases sobre a proteína VCP, também conhecida como p97. Ela atua como um coordenador entre dois sistemas celulares de descarte: o sistema ubiquitina-proteassoma e a autofagia. Ambos eliminam proteínas danificadas e estruturas celulares que poderiam comprometer o funcionamento normal das células.

A VCP usa energia celular para extrair e desdobrar proteínas, enquanto moléculas parceiras, chamadas cofatores, ajudam a determinar se elas serão destruídas, recicladas ou preservadas. Em células cancerosas, o aumento dos níveis de VCP e mudanças nessas parcerias podem redirecionar o gerenciamento de proteínas de forma a estabilizar fatores que promovem o câncer ou remover proteínas que normalmente restringem o crescimento tumoral.

Efeitos opostos sobre proteína supressora de tumor

O estudo conecta essas alterações com invasão tumoral, metástase, sinalização de crescimento e evasão imune. Os efeitos da VCP dependem das proteínas que ela manipula, dos parceiros que recruta e de sua localização dentro da célula.

A proteína supressora de tumor p53 ilustra essa complexidade. A VCP pode promover a destruição da p53 normal, enfraquecendo uma defesa contra o câncer. Porém, também pode estabilizar uma mutante específica associada ao câncer, a R273H, ajudando a sustentar sua atividade prejudicial. Esses resultados contrastantes sugerem que estratégias de tratamento precisarão levar em conta as características moleculares de cada tumor.

Possibilidades terapêuticas em estudo

Duas proteínas reguladoras, PLAC8 e SVIP, oferecem pistas. A PLAC8 pode fortalecer interações da VCP ligadas à degradação de proteínas e à sinalização promotora de câncer. Já a SVIP pode competir com outros parceiros e redirecionar a VCP para funções associadas aos lisossomos, os compartimentos de reciclagem da célula, com efeitos predominantemente supressores de tumor nos contextos descritos.

Abordagens terapêuticas potenciais incluem interromper interações selecionadas entre VCP e cofatores, alterar onde a VCP opera ou direcionar o descarte de proteínas para a autofagia. No entanto, a autofagia pode tanto restringir quanto apoiar o câncer, dependendo do contexto, o que torna o controle preciso essencial.

O artigo também explora a possibilidade de recrutar a VCP para destruir proteínas específicas relacionadas a doenças. Essa degradação direcionada poderia transformar a maquinaria celular em uma ferramenta para remover alvos moleculares prejudiciais.