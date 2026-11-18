Um programa de reabilitação estruturado e supervisionado por cirurgiões permitiu que 98,5% dos atletas operados por hérnia do esportista voltassem à atividade física plena, sem nenhum caso de recorrência ou necessidade de nova cirurgia. O resultado foi obtido em um estudo com 461 atletas acompanhados por até oito anos após o procedimento cirúrgico combinado com fisioterapia especializada. As informações são da agência internacional HealthDay.

A hérnia do esportista e a pubalgia atlética são lesões crônicas da virilha causadas por microtraumas repetitivos, diferentes da hérnia inguinal clássica. Embora a cirurgia corrija a estrutura danificada, ela não resolve o desequilíbrio neuromuscular que origina os sintomas. Sem orientação clara de reabilitação, muitos atletas continuam com dor ou sofrem recaídas.

Entre 2016 e 2024, todos os pacientes do estudo foram submetidos à mesma técnica cirúrgica e seguiram o Programa de Reabilitação Muscular Atlética, desenvolvido ao longo de mais de 25 anos. A cirurgia combina três etapas: remoção de tecido inflamado do púbis, liberação do ligamento inguinal para descomprimir nervos aprisionados e reforço da parede posterior com tela sintética. A reabilitação começa uma semana após a operação e é conduzida em conjunto pelo cirurgião e pela equipe de fisioterapia.

O programa organiza-se em três frentes simultâneas: exercícios com carga e sustentação de peso, treino de estabilidade e coordenação do core, e corrida aeróbica e sprints. A sequência dura de seis a doze semanas e é ajustada conforme a gravidade da lesão e as exigências do esporte praticado. A maioria dos atletas retornou à atividade plena entre oito e doze semanas.

Além do retorno ao esporte, 96,2% dos pacientes avaliaram o resultado como muito bom. Os pesquisadores também descrevem um protocolo de manutenção semanal de longo prazo, destinado a preservar o equilíbrio muscular e reduzir o risco de nova lesão.

O estudo foi publicado no International Journal of Abdominal Wall and Hernia Surgery e apresenta a maior coorte já documentada com dados de longo prazo sobre reabilitação estruturada nesse tipo de lesão. Os autores defendem que a integração entre cirurgia e fisioterapia supervisionada deve ser incorporada como padrão no tratamento da hérnia do esportista.