A poluição do ar pode influenciar crises epilépticas através de uma conexão entre pulmões e cérebro, segundo uma revisão científica publicada na revista Genes & Diseases. Pesquisadores da Universidade Médica de Chongqing, na China, e da Universidade Monash, na Austrália, propõem que poluentes inalados alteram micróbios pulmonares e desencadeiam processos que podem aumentar a suscetibilidade a convulsões. A hipótese busca explicar por que cerca de um terço dos pacientes com epilepsia continua tendo crises mesmo com medicação anticonvulsivante.

No centro da proposta está o microbioma pulmonar, a comunidade de micro-organismos que habita o sistema respiratório. A exposição a poluentes, incluindo partículas finas conhecidas como PM2.5, pode alterar essa comunidade e promover inflamação. Os pesquisadores sugerem que essas perturbações enviam sinais ao cérebro, potencialmente afetando o equilíbrio da atividade que mantém as células nervosas funcionando normalmente.

A revisão descreve cinco possíveis rotas para essa comunicação: movimento de micro-organismos ou seus produtos para a corrente sanguínea, sinalização imunológica e inflamatória, comunicação através do nervo vago, mudanças na regulação de hormônios do estresse e alterações no metabolismo. Juntas, essas vias poderiam influenciar a inflamação cerebral, enfraquecer a barreira protetora entre sangue e cérebro ou alterar substâncias químicas envolvidas no controle da excitabilidade neuronal.

Estudos populacionais existentes relatam associações entre poluição do ar e epilepsia, enquanto experimentos em animais demonstram conexões entre distúrbios pulmonares e inflamação cerebral. No entanto, grande parte da estrutura proposta se baseia em pesquisas sobre outras condições neurológicas ou sobre o microbioma intestinal. Evidências diretas de que mudanças nos micróbios pulmonares induzidas pela poluição causam epilepsia permanecem limitadas.

Os pesquisadores identificam o estabelecimento de causalidade como prioridade. Estudos futuros devem investigar se mudanças microbianas reduzem o limiar para convulsões, identificar os sinais moleculares envolvidos e examinar padrões do microbioma pulmonar em pessoas com epilepsia. Pesquisas longitudinais poderiam ajudar a distinguir os efeitos da poluição de outras influências. A estrutura também aponta para possíveis intervenções, incluindo tratamentos direcionados à inflamação ou ao equilíbrio microbiano, mas essas abordagens requerem validação experimental antes que sua relevância para o cuidado da epilepsia possa ser estabelecida.