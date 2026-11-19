Cientistas japoneses e canadenses desenvolveram um material sintético capaz de realizar duas funções ao mesmo tempo: iluminar células para exames de imagem e destruir células cancerígenas quando ativado por luz. O polímero, transformado em nanopartículas, combina diagnóstico e tratamento em uma única plataforma, o que pode simplificar o desenvolvimento de tecnologias médicas conhecidas como nanoteranósticas. As informações são da Universidade de Osaka.

Materiais nanoteranósticos são difíceis de criar porque precisam atender a demandas diferentes de diagnóstico e terapia simultaneamente. A equipe liderada pelo professor Youhei Takeda, da Universidade de Osaka, em parceria com o professor Zachary M. Hudson, da Universidade da Colúmbia Britânica, no Canadá, conseguiu desenvolver um polímero que emite luz fluorescente laranja para imagens e gera oxigênio singleto, uma forma reativa de oxigênio capaz de danificar células.

O material usa um fenômeno chamado fluorescência atrasada termicamente ativada para produzir a luz laranja. Como essa fluorescência dura muito mais tempo que o brilho natural de células e tecidos, ela pode permitir imagens mais nítidas e com maior contraste no futuro. Sob condições adequadas de irradiação luminosa, o polímero também gera oxigênio singleto, oferecendo potencial para a terapia fotodinâmica, técnica que usa processos químicos ativados por luz para danificar células-alvo.

As propriedades distintas desse polímero surgem em parte da transferência de carga através do espaço, na qual interações eletrônicas ocorrem entre grupos moleculares empilhados próximos uns dos outros no espaço, e não por meio das ligações químicas que os conectam. O polímero também exibe adaptabilidade conformacional, permitindo que sua estrutura molecular adote diferentes arranjos enquanto mantém suas propriedades funcionais. Juntas, essas características evitam a perda de emissão de luz que normalmente ocorre quando moléculas emissoras de luz são aglomeradas.

Diferentemente de algumas abordagens que combinam imagem e terapia incorporando um composto fotoativado separado, este material integra ambas as funções em uma única plataforma, o que pode simplificar o processo de design para futuras aplicações que conectam diagnóstico e tratamento.

Um desafio importante ao projetar esses materiais é manter suas propriedades na água, que imita o ambiente do corpo. Frequentemente, moléculas emissoras de luz perdem seu brilho quando compactadas em nanopartículas. Os experimentos revelaram que este material manteve sua emissão laranja e fluorescência atrasada de longa duração na água, mesmo com alta proporção de unidades emissoras de luz, segundo a autora principal Nae Aota.

Experimentos em laboratório mostraram que as nanopartículas de polímero foram absorvidas pelas células e se acumularam predominantemente nos lisossomos, compartimentos dentro das células envolvidos no processamento e reciclagem de material celular. A fluorescência do polímero permitiu visualizar as células, enquanto a irradiação de luz desencadeou a geração de oxigênio singleto, demonstrando o potencial deste material para terapia fotodinâmica.

Os resultados fornecem uma base para pesquisas adicionais sobre materiais multifuncionais para bioimagem e terapia fotodinâmica, incluindo sua potencial aplicação no tratamento de doenças como o câncer. O estudo foi publicado na revista Chem & Bio Engineering.