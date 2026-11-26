A ideia de que olhar o celular com o pescoço abaixado causa dor e pressiona a coluna com até 27 quilos não é confirmada por estudos recentes. Pesquisadores brasileiros avaliaram 150 jovens e não encontraram associação entre o pescoço dobrado e a dor na região. O problema real, segundo fisioterapeutas da Universidade Federal do Ceará, é passar muito tempo parado na mesma posição. As informações são da Agência Brasil.

O número dos 27 quilos vem de um cálculo feito em computador em 2014 por um cirurgião norte-americano. O modelo estimou o esforço da musculatura do pescoço conforme a cabeça se inclina, mas a translação desse conhecimento para o corpo humano não se confirmou na prática.

Um estudo publicado em 2018 na revista European Spine Journal avaliou jovens de uma escola pública do Rio de Janeiro enquanto digitavam no celular. A conclusão foi que não há relação entre a postura do pescoço e a frequência ou intensidade da dor.

Patrícia Collares, professora do Departamento de Fisioterapia da UFC e coordenadora do Projeto de Fisioterapia na Promoção da Saúde do Trabalhador, resume a orientação: a melhor postura é a próxima. O próprio corpo avisa quando é hora de mudar de posição, com desconforto, fadiga ou formigamento.

Cadeira cara não resolve sozinha

Investir em mobiliário ergonômico não garante conforto se a pessoa não souber usar o equipamento ou permanecer parada por longos períodos. Mesmo com cadeira ajustável e mesa adequada, o corpo precisa se movimentar.

Rodrigo Fragoso, vice-coordenador do projeto da UFC, explica que quem trabalha com ergonomia evita avaliar um posto de trabalho por foto, pois a imagem pode flagrar apenas uma postura de transição.

A Norma Regulamentadora 17 do Ministério do Trabalho e Emprego define as regras de ergonomia no ambiente de trabalho. No teletrabalho, a Consolidação das Leis do Trabalho determina que o empregador instrua os funcionários sobre precauções para evitar doenças e acidentes.

Manual gratuito orienta sobre home office

O segundo volume do Manual de Ergonomia para o Uso de Dispositivos de Tela em Home Office foi lançado em 2026 por professores e estudantes da UFC. O material é gratuito e traz recomendações para ajustar tela, cadeira, iluminação e postura ao trabalhar em casa.

Entre as orientações estão posicionar a borda superior da tela na altura dos olhos, manter os ombros soltos, apoiar os pés no chão e usar almofada na lombar para manter a curva natural da coluna. O manual pode ser baixado no repositório institucional da UFC.

O tema foi abordado no episódio 48 do podcast Ajudante Digital, da Radioagência Nacional, que abre a sexta temporada do programa. A conversa com os fisioterapeutas continua no episódio 49, com orientações sobre pausas e alongamentos.