Os atendimentos individuais nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) para diabetes e hipertensão aumentaram muito nos últimos dois anos. Um levantamento da Secretaria de Estado da Saúde, com dados do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (Sisab), do Ministério da Saúde, mostra que os números de atendimentos têm crescido constantemente nessa década.

No Paraná, o diabetes ocupa a 3ª posição como causa de mortalidade prematura em pessoas de 30 a 69 anos, numa série histórica de 2018 a 2022. Em 2022, foram realizados 1.540.294 atendimentos individuais. Em 2023 foram 2.285.225, aumento de 48%. Para este ano, a tendência de aumento continua, com o registro, até junho, de mais de 1,6 milhão de atendimentos.

Em relação à hipertensão arterial, o cenário não é diferente. Em dois anos, os registros de atendimento passaram de 1.584.410 em 2021 para 4.659.029 em 2023, aumento de 194%. Desde janeiro deste ano esse número já ultrapassa os 2,4 milhões de atendimentos.

O atendimento às pessoas com doenças crônicas como diabetes e hipertensão arterial, mais conhecida como “pressão alta”, deve iniciar pela UBS. De acordo com a coordenadora de Promoção da Saúde da Sesa, Elaine Cristina Vieira, cuidar da alimentação todos os dias é importante tanto para a prevenção da doença quanto para quem já tem o diagnóstico.

“Para o controle da glicemia, peso corporal e da pressão arterial é necessário manter uma rotina alimentar baseada em alimentos in natura ou minimamente processados, que incluam os vegetais, grãos e carnes, evitando o consumo de alimentos ultraprocessados, pois esses são ricos em açúcar, sal, gorduras e aditivos”, alertou. “Além disso, a prática regular de atividades físicas também melhora o controle glicêmico, além de reduzir os fatores de risco cardiovascular, contribuir para a perda de peso e aumentar a sensação de bem-estar”.

Ela também lembrou que o Governo do Paraná monitora permanentemente a saúde dos paranaenses em todos os níveis e um dos resultados dessa ação é o aumento de 89% no número de pessoas que tiveram o estado nutricional avaliado nas Unidades de Saúde da Atenção Primária entre 2019 e 2022. Ele envolve a avaliação de marcadores do consumo alimentar. Os dados são preocupantes e indicam alta prevalência de excesso de peso e maus hábitos alimentares, com excesso de bebidas adoçadas e alimentos ultraprocessados.

Diabetes

O Diabetes Mellitus (DM) é causado pela produção insuficiente ou resistência à ação da insulina, hormônio produzido pelo pâncreas e responsável por metabolizar a glicose transformando-a em energia para a manutenção do funcionamento do nosso corpo.

Isso provoca altas taxas de açúcar no sangue (hiperglicemia) de forma permanente. Esse aumento dos níveis de glicemia pode levar a complicações no coração, nas artérias, nos olhos, nos rins e nos nervos.

Diversas situações e condições podem desencadear o diabetes – a maioria dos casos é classificada em Diabetes Tipo 1, Diabetes Tipo 2 e Diabetes Gestacional. A identificação do tipo é fundamental para o tratamento adequado.

Hipertensão

A hipertensão arterial é uma condição clínica multifatorial, podendo ser assintomática e silenciosa, caracteriza-se por elevação da pressão arterial acima de 120mmHg de pressão máxima e 80mmHg de pressão mínima.

Com o intuito de auxiliar no tratamento e prevenção da doença, a Sesa adota o Modelo de Atenção às Condições Crônicas (MACC) a fim de melhorar a resolutividade do atendimento aos usuários com hipertensão arterial e diabetes, por meio da estratificação de risco das pessoas com a doença para proporcionar tratamento e acompanhamento adequados.

Ações para o cuidado

Além dos trabalhos desenvolvidos pela Sesa no SUS Paraná, por meio da Linha Guia de Diabetes Mellitus e Linha Guia de Hipertensão Arterial, estratificando o risco de cada pessoa para o cuidado em saúde mais adequado e em tempo oportuno, a pasta realizou neste primeiro semestre vários encontros sobre o tema.

Foram cinco capacitações referentes ao Cuidado das Pessoas com Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus, que integram os workshops do PlanificaSUS. O programa é um processo de educação permanente que permite desenvolver a competência das equipes para o planejamento e organização da atenção à saúde com foco nas necessidades dos usuários, baseando-se em diretrizes clínicas, de acordo com o Modelo de Atenção às Condições Crônicas (MACC).

Os workshops aconteceram na macrorregião de saúde Leste, compreendendo as regiões de União da Vitória, Ponta Grossa, Guarapuava, Irati, Paranaguá e Telêmaco Borba e reuniram mais de 700 profissionais. Eles têm os objetivos de compreender os conceitos de condições de saúde, estratificação de risco, gestão da condição de saúde e macroprocessos organizados das linhas de cuidado para as condições crônicas na Atenção Primária à Saúde (APS) e Atenção Ambulatorial Especializada (AAE).

