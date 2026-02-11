Nutrição para todos: universidade oferece consultas a preço popular

Alimentação não balanceada, sedentarismo e o ritmo acelerado do dia a dia estão entre os principais fatores associados ao desenvolvimento de doenças como obesidade, estresse e ansiedade. No Brasil, 68% da população apresenta excesso de peso – desse total, 31% vivem com obesidade e 37% com sobrepeso, segundo dados do Atlas Mundial da Obesidade 2025. Para quem busca mudar essa realidade e adotar hábitos alimentares mais saudáveis, é possível contar com o auxílio especializado ofertado pela Clínica de Nutrição da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR).

Com atendimentos abertos à comunidade em geral, a Clínica é vinculada ao curso de Nutrição da PUCPR e oferece serviços completos de avaliação, orientação e acompanhamento nutricional personalizado. O espaço acolhe tanto pessoas que desejam incorporar uma alimentação saudável à rotina quanto pacientes com condições específicas como diabetes, hipertensão, obesidade e aqueles que passaram por cirurgia bariátrica ou estão em uso de análogos de GLP-1, as chamadas canetas emagrecedoras.

+ Leia mais Álcool e energético no Carnaval: entenda os riscos da combinação

Atletas e praticantes de atividades físicas também encontram suporte especializado, com foco na manutenção ou ganho de massa muscular. Os atendimentos têm valor social de R$ 60 e atendem desde crianças a partir de 6 anos até idosos, passando por adolescentes, gestantes e adultos. Durante a consulta, o paciente pode realizar o exame de bioimpedância para avaliação corporal detalhada, mediante taxa adicional de R$ 50.

“A Clínica de Nutrição da PUCPR cumpre um papel social relevante ao unir ensino, prática supervisionada e acesso da população a um acompanhamento nutricional de qualidade, com custo acessível e foco na promoção da saúde em todas as fases da vida. Mais do que uma consulta, oferecemos um momento de escuta, cuidado e orientação voltados para a realidade do paciente”, explica Magda Rosa Ramos da Cruz, professora do curso de Nutrição da PUCPR.

Os atendimentos presenciais acontecem de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, com horário agendado, e são realizados por nutricionista formado que atua em processo de aprimoramento técnico e prático na área clínica, sempre sob supervisão de docentes da PUCPR. Para agendar uma consulta, basta preencher um formulário online e aguardar o contato da equipe. As vagas são limitadas. A Clínica está localizada na Rua Rockefeller, 1450, no bairro Rebouças.

Serviços à comunidade

A PUCPR mantém uma ampla rede de serviços voltados à comunidade que reforçam o compromisso social da Universidade. Clínicas nas áreas de Odontologia, Psicologia, Fisioterapia, Nutrição, Bioética e Medicina Veterinária, além de farmácia, estrutura para práticas esportivas e atendimento jurídico, estão entre as iniciativas que aproximam a PUCPR da população, dentro e fora do câmpus, ao mesmo tempo em que contribuem para a formação profissional e humana dos estudantes. Outras informações em: https://www.pucpr.br/comunidade/.