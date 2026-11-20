O número de pacientes em tratamento com cannabis medicinal no Brasil saltou de 873 mil em 2025 para 1,1 milhão em 2026. Em 2023, eram 430 mil pessoas. Os dados constam na quinta edição do anuário elaborado pela empresa Kaya Mind. As informações são da Agência Brasil.

A principal forma de acesso aos produtos é a importação, utilizada por 457 mil pacientes, o que representa 41% do total. A compra é feita mediante autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Outros 406 mil pacientes compram os produtos em farmácias e drogarias, e 248 mil pessoas os conseguem por meio de associações. Mais de 10 mil pessoas conquistaram na Justiça o direito de cultivar a planta.

Este ano, a Anvisa permitiu a venda de canabidiol em farmácias de manipulação e o cultivo da cannabis no país por pessoas jurídicas voltado à fabricação de medicamentos e outros produtos específicos.

Preços e acesso aos produtos

O preço médio do frasco vendido em farmácias caiu de 2024 para 2026, mas continua elevado: R$ 650. Se importado, custa em média R$ 556. Já o produzido por associações é comercializado a R$ 352. Quando o cálculo é feito por miligrama de óleo, a opção mais barata é a importação, a R$ 0,26 por miligrama.

A queda no valor nas farmácias é consequência do desenvolvimento da indústria nacional no ramo e do aumento da concorrência. Atualmente, 18 empresas comercializam produtos de cannabis nas drogarias, com volume mensal de 67 mil frascos. Ao todo, 58 pedidos aguardam liberação da Anvisa para começar a vender, sendo que a análise leva quase um ano para ser finalizada.

Mudança no perfil de prescritores

O relatório revela uma mudança no perfil de quem mais prescreve medicamentos à base de cannabis. Médicos generalistas emitiram 68,9% das receitas de produtos importados este ano, percentual superior ao registrado em 2023, de 35,6%. Neurologistas e psiquiatras antes respondiam por cerca de 30% e agora por 13%. No país, foram contabilizados pelo menos 10.900 profissionais de saúde ligados à cannabis desde 2021.

Estados, municípios e União destinaram, de 2015 ao primeiro semestre de 2026, R$ 832,8 milhões ao fornecimento de produtos de cannabis sativa. Os estados arcaram com 91% do montante. Constata-se uma queda gradual no total gasto pelo poder público a cada ano, ligada ao maior número de pacientes que obtêm liminares na Justiça.