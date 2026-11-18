Pacientes com câncer de ovário avançado e resistente a tratamentos convencionais apresentaram redução significativa de tumores ao receber uma nova combinação terapêutica. O tratamento associa o medicamento experimental IACS-6274 à terapia-alvo bevacizumabe e à quimioterapia com paclitaxel. Os resultados foram apresentados nesta quinta-feira no 38º Simpósio EORTC-NCI-AACR sobre Alvos Moleculares e Terapêutica do Câncer, em Barcelona, na Espanha.

O estudo clínico de fase I envolveu 14 pacientes e demonstrou que nove entre 13 mulheres com tumores mensuráveis (69%) tiveram resposta parcial confirmada, com redução de pelo menos 30% no tamanho dos tumores. Três pacientes apresentaram doença estável, sem crescimento ou diminuição do câncer. Após 12 semanas de tratamento, a doença permaneceu sob controle em 11 das 13 pacientes (85%). Em algumas mulheres, a duração do tratamento ultrapassou 37 meses.

A pesquisa foi liderada por Timothy Yap, professor de Terapêutica Oncológica Investigacional e vice-presidente do Centro de Câncer MD Anderson da Universidade do Texas, nos Estados Unidos, onde o IACS-6274 foi desenvolvido. “Observamos respostas profundas e muito duradouras em pacientes com câncer de ovário avançado e difícil de tratar. As pacientes também relataram melhora nos sintomas relacionados ao câncer”, afirmou Yap.

Apenas cerca de 15% das mulheres diagnosticadas com câncer de ovário avançado sobrevivem por pelo menos cinco anos. Frequentemente, essas pacientes já receberam diversas terapias anticâncer diferentes para tratar a doença.

Como o câncer se adapta aos tratamentos

O câncer de ovário costuma se adaptar às terapias padrão aprovadas, como bevacizumabe e quimioterapia, alterando seu metabolismo para depender fortemente de um nutriente chamado glutamina para sobreviver e crescer. Dessa forma, o câncer se torna resistente aos tratamentos. Pesquisas em laboratório mostraram que bloquear essa via da glutamina com um inibidor da enzima glutaminase-1 (GLS1) reduziu com sucesso esses tumores resistentes, especialmente quando combinado com bevacizumabe e quimioterapia.

As 14 pacientes do estudo tinham câncer de ovário avançado e idade média de 56 anos (variando de 45 a 75 anos). Elas receberam 120 mg ou 180 mg de IACS-6274 por via oral, duas vezes ao dia, juntamente com bevacizumabe (10 mg/kg nos dias 1 e 15) e quimioterapia com paclitaxel (80 mg/m² nos dias 1, 8 e 15) administrados por via intravenosa em ciclos de 21 dias. Os tumores de 13 das 14 pacientes (93%) não haviam respondido a terapias baseadas em platina.

Mecanismo de ação e efeitos colaterais

Alguns cânceres não possuem uma enzima específica chamada ASNS, o que os deixa com apenas uma linha de suprimento alternativa para os nutrientes necessários à sobrevivência. O inibidor de GLS1, IACS-6274, funciona bloqueando exatamente essa linha de suprimento alternativa, essencialmente privando e destruindo as células tumorais enquanto deixa as células saudáveis ilesas. Neste grupo de pacientes, oito das 14 (57%) apresentavam perda de ASNS.

Ambas as doses foram bem toleradas. Os efeitos colaterais comuns e leves incluíram náusea, fadiga, queda de cabelo, anemia, sangramento nasal, elevação das enzimas ALT/AST que indicam estresse hepático, redução da contagem de glóbulos brancos (neutropenia), alterações nas unhas e distúrbios visuais (fotopsia). Efeitos colaterais mais graves, tratados com sucesso, incluíram neutropenia, elevação da pressão arterial e anemia. Nenhuma paciente sofreu efeitos colaterais que limitassem o nível da dose do tratamento.

A análise das amostras de tumor e sangue em laboratório mostrou que o tratamento também remodelou o microambiente tumoral em direção a uma maior ativação do sistema imunológico. A perda de ASNS foi associada a uma alta taxa de resposta, fornecendo um potencial biomarcador preditivo de resposta à combinação de medicamentos. Seis das oito pacientes com tumores sem ASNS alcançaram respostas parciais radiológicas.

As análises também revelaram outra maneira pela qual as células cancerígenas podem se tornar resistentes ao tratamento e começar a se espalhar pelo corpo, um processo chamado transição epitélio-mesenquimal (EMT). Os pesquisadores iniciaram o tratamento de um número maior de pacientes com câncer de ovário avançado. Mais 15 pacientes serão tratadas, seguidas por outras 15 se o tratamento continuar eficaz.