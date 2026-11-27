A pele funciona como um escudo natural, projetado para impedir que substâncias externas invadam o organismo. Na psoríase – doença inflamatória crônica que provoca placas espessas, avermelhadas e descamativas –, vencer essa barreira para fazer um medicamento agir no local certo é um desafio ainda maior. Para contornar esse obstáculo, pesquisadoras da Universidade de São Paulo (USP) desenvolveram uma nanopartícula capaz de atravessar a pele carregando duas substâncias que atacam a inflamação por frentes diferentes. Nos testes de laboratório, a estratégia não só multiplicou a penetração dos compostos, como também reduziu marcadores de inflamação e de estresse oxidativo, segundo estudo publicado no International Journal of Pharmaceutics.

O segredo da tecnologia está na estrutura híbrida da nanopartícula, que combina um núcleo lipídico (semelhante à gordura) com uma camada externa de polímero. Essa arquitetura permite transportar, ao mesmo tempo, a coenzima Q10 e pequenas moléculas de RNA capazes de silenciar genes-alvo (siRNA, na sigla em inglês).

Produzida naturalmente pelo corpo, a coenzima Q10 tem papel essencial nas mitocôndrias – as “usinas de energia” das células – e atua como um potente antioxidante. Essa característica é estratégica na psoríase, pois o excesso de espécies reativas de oxigênio (moléculas ligadas ao estresse oxidativo) funciona como combustível para manter a inflamação ativa.

Já o siRNA age como uma espécie de “interruptor” genético. “Quando um gene está desregulado, ele pode produzir em excesso uma determinada proteína. O RNA de silenciamento reconhece essa mensagem e interfere nesse processo, diminuindo a produção daquela substância”, explica à Agência FAPESP Maria Vitória Lopes Badra Bentley, professora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto (FCFRP-USP) e coordenadora do estudo apoiado pela FAPESP.

O alvo escolhido para esse silenciamento foi o TNF-alfa, uma proteína inflamatória (citocina) produzida em excesso na psoríase e responsável por disparar uma cascata de reações que agravam as lesões.

Mais do que transportar os dois compostos, o sistema precisa entregá-los intactos no destino final. “A partícula precisa facilitar a entrada na pele e depois liberar essas moléculas para que elas possam exercer seu efeito”, ressalta Bentley. Para isso, a camada externa da nanopartícula foi projetada com carga elétrica positiva. Ela funciona como um ímã que “prende” o RNA à superfície, protegendo-o contra a degradação durante o trajeto e facilitando sua entrada nas células.

Modelo experimental

Para avaliar se o sistema realmente vencia a barreira cutânea, o grupo utilizou fragmentos de pele de orelha de porco – modelo amplamente adotado em laboratório por ter estrutura muito semelhante à da pele humana.

Os resultados mostraram um ganho expressivo na entrega dos compostos: a nanopartícula aumentou entre 2,5 e 4,15 vezes a quantidade de coenzima Q10 na camada mais externa da pele. Nas camadas mais profundas, onde a inflamação precisa ser combatida, o aumento foi ainda maior, variando de 4,75 a 7,56 vezes.

O desempenho do siRNA também deu um salto. Em culturas de queratinócitos (principais células da epiderme) e de macrófagos (células de defesa ligadas à inflamação), a entrada do RNA aumentou de 34 a 60 vezes com o auxílio da nanopartícula. Imagens de microscopia confirmaram que uma quantidade muito maior da molécula alcançou as diferentes camadas da pele em comparação com o siRNA aplicado de forma isolada.

O passo seguinte foi verificar se, uma vez dentro das células, as substâncias mantinham sua eficácia. Para isso, as pesquisadoras induziram um quadro inflamatório em culturas de macrófagos e compararam diferentes tratamentos.

O siRNA transportado pela nanopartícula reduziu a produção de TNF-alfa e, por efeito em cascata, derrubou também os níveis de outras duas moléculas inflamatórias ligadas ao processo. Paralelamente, a coenzima Q10 preservou sua ação antioxidante e diminuiu o acúmulo de espécies reativas de oxigênio no interior das células. Quando aplicadas juntas na mesma nanopartícula, as duas substâncias somaram forças no controle da inflamação.

“A psoríase é uma doença complexa. Então, quando conseguimos associar um RNA de silenciamento a outro fármaco, podemos atuar em mais de um ponto ao mesmo tempo e potencializar a terapia”, diz Bentley.

Próximos passos

A expectativa é que, no futuro, a tecnologia dê origem a tratamentos tópicos voltados especialmente para lesões localizadas de psoríase, concentrando a ação do remédio na área afetada e reduzindo a exposição do restante do organismo. Uma das possibilidades é incorporar as nanopartículas a um gel, que pode ser aplicado diretamente sobre as placas e prolonga o contato com a pele sem comprometer a estrutura do sistema.

Por enquanto, porém, a pesquisa encontra-se em fase in vitro (feita em laboratório, com células e fragmentos de pele) e ainda precisa percorrer um longo caminho até chegar aos pacientes. Diante dos resultados promissores, as pesquisadoras planejam testar a formulação em modelos animais de psoríase e em modelos tridimensionais de pele humana. Essas etapas serão fundamentais para definir a dose ideal, a frequência de aplicação, a segurança e possíveis reações imunológicas locais ou sistêmicas.

Ainda não há prazo para que a terapia chegue aos testes clínicos. Segundo Bentley, um dos maiores gargalos para avançar é atrair uma empresa interessada em licenciar e desenvolver o produto, já que medicamentos destinados a estudos em humanos exigem produção em escala e normas rígidas de fabricação que fogem à estrutura de um laboratório universitário. “Estamos em busca de parceiros para fazer a transferência de tecnologia.”

O estudo teve como primeira autora Ana Vitória Pupo Silvestrini, da FCFRP-USP, e contou com apoio da FAPESP por meio de dois Projetos Temáticos vinculados ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Nanotecnologia Farmacêutica (INCT-Nanofarma) (14/50928-2 e 25/26972-6), além das bolsas de Doutorado de Silvestrini, de Mestrado de Milena Finazzi Morais e de Iniciação Científica de Thatiani Figueiredo dos Santos.

O artigo A dual functional hybrid lipid-polymeric nanoparticle co-loaded coenzyme Q10 and siRNA TNFα for anti-inflammatory skin therapy pode ser lido em: www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378517326008215.