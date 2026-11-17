Quatro grupos de moléculas de RNA que não produzem proteínas podem se tornar ferramentas importantes para diagnosticar e tratar doenças do coração. A descoberta reúne evidências de que esses compostos influenciam o crescimento anormal do músculo cardíaco, os danos causados pela redução do fluxo sanguíneo e a insuficiência cardíaca. As informações constam de uma revisão publicada na revista Genes & Diseases por pesquisadores da Universidade Médica de Shandong e da Universidade de Qingdao, na China.

Diferentemente dos RNAs que carregam instruções para a fabricação de proteínas, os RNAs não codificantes ajudam a regular a atividade celular. O estudo examina pequenos RNAs nucleolares, RNAs que interagem com proteínas PIWI, pequenos RNAs derivados de RNA transportador e RNAs circulares. Essas moléculas estão atraindo atenção como possíveis marcadores biológicos e alvos terapêuticos, além dos microRNAs e RNAs longos não codificantes já mais estudados.

Os compostos podem afetar a atividade de genes, a função de proteínas, a sobrevivência celular e a fibrose cardíaca, que é a formação de tecido cicatricial no coração. Os efeitos variam: algumas moléculas promovem danos, enquanto outras parecem proteger as células cardíacas ou limitar alterações estruturais prejudiciais.

Resultados em animais indicam possibilidades terapêuticas

Os RNAs circulares recebem destaque porque seus mecanismos de ação são relativamente mais conhecidos. Eles podem interagir com proteínas ou influenciar redes que envolvem microRNAs e RNAs mensageiros, alterando vias ligadas ao crescimento cardíaco, inflamação e morte celular. A pesquisa sobre os outros três grupos de RNA está em desenvolvimento, embora muitos mecanismos funcionais permaneçam incertos.

Experimentos em camundongos ilustram as possibilidades terapêuticas. A inibição de um RNA que interage com proteínas PIWI, chamado CHAPIR, reduziu o aumento patológico do músculo cardíaco, diminuiu a fibrose e melhorou o desempenho do coração. Outro alvo, a molécula CFRPi, também reduziu a fibrose e melhorou a função cardíaca em um modelo de sobrecarga de pressão.

Aplicações diagnósticas ainda precisam de validação

Estudos identificaram níveis alterados de RNA em amostras de sangue de pessoas com infarto, cardiomiopatia hipertrófica e insuficiência cardíaca. Esses padrões poderiam ajudar a identificar doenças ou avaliar sua progressão. Algumas descobertas sugerem que combinar medições de RNA com marcadores cardíacos estabelecidos poderia melhorar o desempenho diagnóstico.

No entanto, essas oportunidades permanecem sob investigação. Resultados em animais não estabelecem que tratamentos direcionados a RNA funcionarão com segurança em pacientes, e os candidatos a biomarcadores exigem validação clínica adicional. Os pesquisadores também precisam determinar se os níveis alterados de RNA causam doenças, contribuem para sua progressão ou simplesmente refletem danos existentes.

O desenvolvimento de terapias exigirá entrega ao coração, controle de efeitos indesejados e avaliação de toxicidade e segurança a longo prazo. Compreender as interações entre os grupos de RNA também será importante.