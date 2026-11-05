Laboratório simula ondas de calor para proteger saúde mental de idosos

Pesquisadores da Universidade de Umeå, na Suécia, estão usando câmaras climáticas, ambientes virtuais e tecnologias de monitoramento corporal e cerebral para descobrir como proteger a saúde mental de idosos durante ondas de calor em suas próprias casas. O projeto recebeu quase 9 milhões de coroas suecas do Formas, conselho sueco de pesquisa para desenvolvimento sustentável, segundo informações da agência internacional de notícias HealthDay.

No Laboratório de Interação Inteligente entre Humanos e Edifícios, os cientistas recriam ambientes que parecem residências comuns, permitindo que os participantes se sintam em casa enquanto o clima interno é controlado com precisão. Sensores fisiológicos e equipamentos de monitoramento da atividade cerebral ajudam a investigar as conexões entre calor interno, respostas do corpo, estresse, fadiga e bem-estar mental.

A força do laboratório está em estudar o ambiente interno e as reações humanas simultaneamente. A tecnologia permite examinar como as pessoas vivenciam o calor e quais adaptações fazem diferença real para seu bem-estar, explica Weizhuo Lu, professor e diretor do laboratório, que trabalha no Departamento de Física Aplicada e Eletrônica.

O estudo combina pesquisa em construção civil, psicologia e neurociência no mesmo ambiente experimental. Ao recriar e comparar condições internas, os pesquisadores podem entender melhor os efeitos do calor e avaliar medidas para reduzir seu impacto.

Desafio de saúde pública no norte da Suécia

Como muitos idosos continuam vivendo em suas próprias casas, adaptar moradias comuns a um clima mais quente representa um importante desafio de saúde pública. Para residentes mais velhos, o calor pode afetar o sono, o humor e a capacidade de lidar com a vida cotidiana. Os pesquisadores vão examinar especialmente diferenças nas condições de moradia, mobilidade, recursos financeiros e apoio social, fatores que influenciam a capacidade das pessoas de responder ao calor.

Uma casa deve continuar sendo um lugar onde as pessoas possam descansar, se recuperar e administrar a vida diária, mesmo durante uma onda de calor, afirma Weizhuo Lu. O objetivo é fornecer orientações que funcionem em diferentes casas e sejam realistas para pessoas com necessidades e recursos variados.

O projeto foca no norte da Suécia, onde as casas foram tradicionalmente projetadas para reter calor durante invernos frios, com bom isolamento e estruturas energeticamente eficientes. Isso pode torná-las mais difíceis de manter frescas no verão.

Orientações práticas para adaptação climática

Os resultados vão apoiar orientações práticas sobre medidas como sombreamento solar e ventilação, além de formas cotidianas de gerenciar o calor interno. As recomendações serão desenvolvidas em diálogo com idosos, familiares, organizações de aposentados e o município de Umeå. A intenção é tanto ajudar os moradores a fazer escolhas informadas quanto apoiar municípios e organizações habitacionais no planejamento de adaptações climáticas eficazes e acessíveis.

