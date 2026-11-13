Inteligência artificial revela idade do coração e prevê risco de morte

Um modelo de inteligência artificial capaz de estimar a idade do coração a partir de imagens de ultrassom pode identificar pessoas com maior risco de morte por doenças cardiovasculares e demência. Pesquisadores aplicaram a tecnologia em 568 adultos com 50 anos ou mais e descobriram que ter um coração biologicamente mais velho do que a idade cronológica está associado a piores desfechos ao longo de 20 anos. Os resultados foram apresentados no ESC Digital & AI Summit 2026, realizado na Basileia, Suíça, segundo informações da agência internacional de notícias.

O estudo utilizou dados de uma coorte comunitária de pessoas que realizaram ecocardiografia entre 2002 e 2004. Um modelo de IA previamente desenvolvido analisou as imagens do coração e calculou a idade cardíaca estimada de cada participante. A diferença entre a idade biológica do coração e a idade real da pessoa foi chamada de lacuna de idade cardíaca.

Os pesquisadores acompanharam os participantes por duas décadas e registraram mortes relacionadas a problemas cardiovasculares e demência. A cada cinco anos de diferença entre a idade estimada do coração e a idade cronológica, o risco de morte por essas causas aumentou 61%, mesmo após ajustes para idade e sexo dos participantes.

Quando os cientistas incluíram outros fatores na análise, como índice de massa corporal e fração de ejeção do ventrículo esquerdo, a associação permaneceu significativa. Nesse cenário, cada cinco anos de lacuna na idade cardíaca representou um aumento de 46% no risco de morte cardiovascular ou relacionada à demência em 20 anos.

“Resultados de uma coorte comunitária indicam que assinaturas de envelhecimento cardíaco derivadas de IA podem servir como um marcador para identificar pessoas com vulnerabilidade a longo prazo”, afirmou o médico Jeffrey G. Malins, da Mayo Clinic, em Rochester, nos Estados Unidos, que apresentou o estudo. Ele destacou que esse tipo de análise também pode ser útil para avaliar se intervenções médicas ou mudanças no estilo de vida conseguem reduzir a lacuna de idade cardíaca.

Estudos anteriores já haviam mostrado que a discrepância entre a idade cardíaca estimada por IA e a idade real está ligada a piores resultados em pacientes com doenças cardiovasculares. A novidade desta pesquisa é demonstrar que a relação também existe na população geral, sem diagnóstico prévio de problemas cardíacos.

Doenças cardiovasculares são cada vez mais reconhecidas como contribuintes para mortalidade relacionada à demência e declínio associado ao envelhecimento. Os pesquisadores avaliaram mortes por causas cardiovasculares e demência em conjunto por razões práticas, mas reconhecem que análises separadas poderiam fornecer informações sobre a relação entre doenças cardiovasculares e neurodegenerativas.

Malins ressaltou que avaliações prospectivas mais amplas das assinaturas de envelhecimento cardíaco derivadas de IA em coortes maiores e independentes são necessárias. A tecnologia pode, no futuro, ajudar a identificar indivíduos em alto risco ou monitorar os efeitos de tratamentos.