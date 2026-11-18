Uma nova tecnologia de inteligência artificial consegue gerar imagens detalhadas dos ossos do pé sem a necessidade de equipamentos de raio-x. O método foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia e pode, no futuro, reduzir a quantidade de exames radiológicos necessários para diagnosticar e acompanhar deformidades como o joanete, segundo informações da agência ScienceNorway.

O joanete, conhecido cientificamente como hallux valgus, é uma deformidade que afeta quase duas em cada dez pessoas no mundo. A condição exige acompanhamento com múltiplas radiografias ao longo do tempo, especialmente antes de cirurgias corretivas. O problema é que nem todos os hospitais dispõem dos equipamentos necessários, que costumam ser caros.

A tecnologia desenvolvida utiliza aprendizado de máquina para preservar a estrutura real do esqueleto ao criar imagens semelhantes a raios-x. Di Wu, professora associada do Departamento de TIC e Ciências Naturais da universidade, explica que o método não se limita a reproduzir uma imagem realista do dedão desalinhado, mas mantém informações precisas sobre a estrutura óssea do pé.

Os pesquisadores também criaram dois métodos de medição para verificar se as imagens geradas pela inteligência artificial são anatomicamente corretas. Os testes mostraram que a técnica produziu tanto melhor qualidade de imagem quanto representação mais precisa do esqueleto do pé em comparação com outros métodos digitais.

Como funciona a nova tecnologia

O método recebeu o nome de modelo de difusão condicional com restrição esquelética. Ele foi projetado especificamente para gerar imagens anatomicamente precisas de hallux valgus e representa um ponto de encontro entre imagem médica e inteligência artificial.

A tecnologia pode ser particularmente útil quando exames de raio-x convencionais não podem ser realizados ou quando o equipamento necessário não está disponível. As imagens de hallux valgus precisam ser feitas com o paciente em pé, sustentando o próprio peso.

Segundo Di Wu, os resultados também sugerem que uma fotografia comum do pé poderia ser usada como fonte adicional de informação para triagem assistida por IA, avaliação médica e planejamento de tratamento.

Ainda em fase de pesquisa

A tecnologia ainda está em estágio de pesquisa. As imagens geradas por inteligência artificial não têm a intenção de substituir raios-x reais ou avaliações clínicas, pelo menos por enquanto. Mais trabalho envolvendo grupos maiores e mais diversos de pacientes será necessário antes que isso possa acontecer, afirma Wu.

Alguns médicos sugeriram que a tecnologia poderia ser usada para triagem em estágio inicial de hallux valgus, em vez de diagnóstico clínico. A condição, que também é conhecida como joanete, pode variar de um problema puramente estético a uma fonte de dor e desconforto consideráveis.

A articulação saliente na base do dedão pode causar dor e problemas com calçados. O dedão pode ficar desalinhado, sobrepor o dedo vizinho e mudar a forma como as pessoas caminham. Isso pode, por sua vez, colocar pressão desigual nos joelhos, quadris e costas. A cirurgia pode corrigir a deformidade.

Uma metanálise de 2023 baseada em estudos envolvendo mais de 186 milhões de pessoas estima que 19% da população mundial tem hallux valgus. A prevalência varia entre regiões: Oceania tem 29%, Ásia 22%, Europa 18%, América do Norte 16% e África 3%. A prevalência estimada é de 24% entre mulheres e 11% entre homens. Entre pessoas de 20 a 60 anos, 12% têm hallux valgus, em comparação com 23% daqueles acima de 60 anos.