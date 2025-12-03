Idosos precisam de cuidados especiais pra curtir o verão

Verão tá aí e muita gente começa a se planejar para curtir as férias ou o período de calor no litoral do Paraná. Para o público 60+ é a chance de viver, nem que seja por um mês apenas, aquele sonho de aposentar e viver o resto dos seus dias com o pé na areia. No entanto, alguns cuidados com a saúde são fundamentais para encarar este período como veranista. Por outro lado, os “ares” marítimos podem ser aliados.

A transição de Curitiba (cerca de 934 metros acima do nível do mar) para o nível do mar é suave e o nosso organismo reage bem a ela. A pressão atmosférica aumenta ao descer a Serra e há mais oxigênio para se respirar. Pacientes com certas doenças cardíacas ou pulmonares (como DPOC, insuficiência cardíaca) que vivem em altitudes elevadas às vezes até se sentem melhor no nível do mar.

Os riscos e cuidados para quem tem problemas de saúde em Curitiba e passa um mês na praia geralmente estão relacionados a outros fatores ambientais, e não à mudança de altitude:. O calor exige que o coração trabalhe mais para resfriar o corpo, o que pode sobrecarregar pacientes com insuficiência cardíaca ou doença arterial coronariana.

“São doenças que exigem maior cuidado, porque ela aumenta um pouquinho o esforço do coração, e as doenças renais, pensando numa ingesta menor de líquido, levando uma insuficiência renal e algumas alterações hidroeletrolíticas”, alerta o geriatra Clóvis Cechinel, do Hospital São Marcelino Champagnat.

Ele lembra que outros pacientes precisam de atenção. “O paciente diabético pode ter um pouquinho mais de complicação pela alimentação inadequada durante o verão, e os pacientes que têm alguma doença reumatológica podem ter fotossensibilidade, então o sol acaba causando um desconforto nesse perfil de pacientes” explica.

É vital manter-se hidratado e evitar a exposição nos horários de pico. “É importante ter uma atenção redobrada em dias muito quentes, ingerindo bastante líquido, mesmo se não estiver sentindo sede”, explica Clóvis. “Deve-se evitar exposição solar, principalmente entre às 11h e 16h. É importante ficar em locais mais ventilados ou com ar condicionado, dar preferência por roupas mais leves e cores mais claras” acrescentou.

Em relação à hipertensão, é importante que o idoso continue o tratamento adequado e faça aferições regulares se estiver em ajuste medicamentoso. “Importante evitar mudanças bruscas de posição, como levantar de repente ou virar subitamente de um lado para o outro, porque isso pode levar a uma tontura e desequilíbrio”.

Dicas para encarar o verão para os 60+

manter a hidratação e uma alimentação mais leve, com frutas, legumes e saladas, evitando alimentos gordurosos, condimentados e dietas mais pesadas.

usar o produtor solar sempre

sempre depois do almoço, descansar com cochilos

cuidado com o sol, pois a insolação para a pessoa idosa pode ter desfechos negativos.

Converse com o seu médico antes de viajar, faça uma consulta.

Mantenha a rotina de medicação. Não interrompa ou altere a dose dos seus medicamentos.

Mantenha a rotina de medicação. Não interrompa ou altere a dose dos seus medicamentos. Monitore-se. Se você tem hipertensão ou diabetes, continue medindo a pressão e/ou a glicemia regularmente.

Se você tem hipertensão ou diabetes, continue medindo a pressão e/ou a glicemia regularmente. observar nos locais próximos se não tem nenhum que possa favorecer o desenvolvimento do Aedes aegypti (Dengue),