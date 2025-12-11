Hospital faz exame grátis em manchas e pintas pra diagnosticar câncer em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Tá com uma mancha esquisita ou aquela pinta grandona incomodando? O Hospital Erasto Gaertner realiza neste sábado (12) uma ação especial de conscientização sobre o câncer de pele, parte da Campanha Nacional do Dezembro Laranja. Serão ofertadas 120 vagas para consultas gratuitas à população, proporcionando uma oportunidade especial para quem deseja cuidar da saúde.

Caso uma lesão maligna seja detectada clinicamente no exame gratuito deste sábado, o paciente será imediatamente encaminhado para biópsia, com cobertura total pelo SUS. Esta iniciativa busca ressaltar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença.

Dermatologistas especializados estarão presentes para realizar atendimentos e fornecer orientações valiosas sobre os cuidados com a pele.

O evento será realizado das 8h às 12h, no Hospital Erasto Gaertner, Ambulatório SUS, pela entrada principal do hospital – Rua Dr. Ovande do Amaral, 201 – Jardim das Américas, Curitiba. Não é necessário se inscrever previamente. É só chegar!