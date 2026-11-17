O processo de envelhecimento do cérebro está mudando. Pessoas nascidas em gerações mais recentes não apenas chegam à velhice com memória melhor, mas também perdem essa capacidade de forma mais lenta do que as gerações anteriores. A descoberta é de um estudo publicado na revista Nature Medicine e ajuda a explicar por que o risco de demência tem caído cerca de 13% por década na Europa e nos Estados Unidos, segundo informações da Universidade de Oslo.

A pesquisa acompanhou cerca de 219 mil pessoas por até quase 30 anos. Os resultados mostram que cada geração das últimas décadas entrou na velhice com capacidade cognitiva superior à anterior e perde essa capacidade de maneira mais gradual. Com isso, leva mais tempo até que o declínio se torne grave o suficiente para causar demência.

Prevenção começa cedo na vida

A proteção contra a demência não depende apenas de hábitos e cuidados na meia-idade ou na velhice. Ela é construída desde o início da vida, por meio de fatores como saúde materna durante a gravidez, nutrição adequada, educação, boas condições na infância e redução da desigualdade. A saúde ao longo da vida adulta, especialmente cardiovascular e metabólica, também contribui para retardar o declínio cognitivo.

O estudo não determina uma causa única, mas aponta para as grandes transformações sociais do século 20 como prováveis responsáveis: mais anos de escolaridade, melhor alimentação, condições de vida mais favoráveis na infância e adolescência e avanços na assistência à saúde. Ao longo do tempo, medicamentos mais eficazes para doenças cardiovasculares e redução da poluição também podem ter desempenhado papel relevante.

Ganhos dependem de políticas públicas

Os pesquisadores ressaltam que os benefícios observados são resultado de melhorias nas condições de vida, educação e saúde ao longo do século passado, e não aconteceram por acaso. As gerações jovens de hoje crescem em contexto diferente, e tendências atuais em atividade física, sobrepeso e desigualdade não apontam necessariamente na direção correta.

O estudo também levanta questões sobre quem mais se beneficiou das melhorias sociais. Não está claro se os ganhos foram maiores entre aqueles que partiram de condições mais desfavoráveis ou se favoreceram principalmente quem já estava em situação privilegiada. A mesma dúvida se aplica à vulnerabilidade genética: não se sabe se melhores condições de vida e educação protegem igualmente todas as pessoas ou se alguns grupos precisam de mais apoio para alcançar os mesmos resultados.