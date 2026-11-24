Além de acrescentar tons vermelhos, roxos e azuis em frutos e hortaliças, as antocianinas têm se destacado pelos efeitos cardioprotetores. Uma nova pesquisa, publicada no periódico científico American Journal of Clinical Nutrition, aponta associação entre o maior consumo dessas substâncias e um menor risco de males como infarto e hipertensão, além do diabetes tipo 2.

O estudo mostra ainda impactos positivos em marcadores relacionados à síndrome metabólica, distúrbio caracterizado por taxas elevadas de glicose, alterações nos triglicérides e colesterol e acúmulo de gordura na região abdominal. Para chegar a esses resultados, foi realizada uma revisão com meta-análise, que reuniu dados de 91 artigos, numa metodologia considerada das mais robustas sobre o conjunto das evidências científicas disponíveis.

Por trás dos achados, há uma soma de mecanismos. “Os efeitos protetores envolvem múltiplas frentes metabólicas e vasculares”, comenta a nutricionista Bruna Fernanda Camargo Parra, do Einstein Hospital Israelita. Existem indícios de que as antocianinas ajudem a preservar o endotélio, tecido que recobre a parte interna dos vasos, e que contribuem para aumentar a produção de óxido nítrico, um agente vasodilatador. Assim, melhoram a elasticidade vascular, favorecendo o controle da pressão arterial.

O artigo destaca ainda os efeitos desses compostos na saúde vascular e na aterosclerose. Nesse caso, tanto a ação anti-inflamatória como a antioxidante explicam o benefício. “Ao neutralizar os radicais livres, ajudam a diminuir a oxidação do colesterol LDL, etapa crítica para a formação de placas de ateroma”, explica Parra.

A revisão menciona a inibição de vias sinalizadoras de inflamação, processo que reduz a produção de marcadores pró-inflamatórios, em mais uma atuação que resguarda os vasos sanguíneos. O artigo também destaca o aumento da sensibilidade à insulina, facilitando o transporte e a captação de glicose, daí a associação com a redução do risco do diabetes. “Todos esses efeitos devem ser considerados dentro de um conjunto de hábitos de vida”, lembra a nutricionista. Além da alimentação equilibrada, a prática regular de atividade física, o sono adequado e o controle do estresse são essenciais para a saúde cardiovascular e metabólica.

Pigmentos especiais

Para garantir que não faltem antocianinas no dia a dia, a primeira recomendação é apostar na variedade de vegetais em todas as refeições. “Existem centenas de tipos de antocianinas e cada alimento apresenta sua própria combinação”, afirma a nutricionista e cientista de alimentos Mariana Monteiro, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Inclusive, a revisão sugere que a atuação pode ser ligeiramente diferente. “A cianidina, predominante na jabuticaba, no açaí e na juçara, é associada à melhora da função dos vasos sanguíneos”, comenta Monteiro. Já a delfinidina, presente na casca do feijão-preto, está envolvida na redução dos níveis de insulina e de triglicérides. “Por isso, a melhor estratégia é variar, alternando frutas e hortaliças vermelhos e roxos ao longo da semana”, sugere.

As antocianinas, que são parte dos polifenóis (grupo que conta com mais de 8 mil integrantes), têm duas funções principais na natureza. “A primeira é chamar atenção, porque as cores atraem abelhas e outros polinizadores, além de pássaros e demais animais que comem os frutos e espalham as sementes”, explica a professora da UFRJ. Elas são classificadas como metabólitos secundários, o que significa que são substâncias sintetizadas pelos vegetais para protegê-los em situações adversas na natureza, como raios ultravioleta e intempéries.

Para tirar proveito

“Uma regra prática que pode ajudar a identificar as fontes é observar a cor, assim vegetais naturalmente vermelho-escuros, roxos ou azulados costumam ser ricos”, diz Mariana Monteiro. O Brasil oferece muitas opções nativas, caso dos já mencionados açaí, juçara e jabuticaba e também da pitanga-roxa, do jambolão e da grumixama. Uvas escuras, mirtilos, cereja e amora-preta são exemplos de frutas estrangeiras.

Entre hortaliças e grãos, destacam-se o feijão-preto, o repolho-roxo, a cebola-roxa, a berinjela e o hibisco. Já a beterraba, apesar da coloração, contém outros compostos, que são conhecidos como betalaínas. Grande parte das fontes de antocianinas concentra a substância na casca, por isso a recomendação é aproveitá-la.

“Outra dica é cozinhar no vapor ou em micro-ondas e por poucos minutos para manter a cor viva, o que indica maior preservação”, ensina a nutricionista do Einstein. Esses macetes são essenciais, já que as antocianinas são bastante sensíveis, se degradam com o calor, a luz e o contato com o ar. Por serem solúveis em água, migram para a água de cozimento. Portanto, o zelo é muito bem-vindo para ajudar a manter a maior quantidade dessas aliadas da saúde cardiovascular.