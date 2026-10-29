Estudo com 2,8 milhões de pessoas identifica 127 regiões do DNA ligadas ao Alzheimer

Uma pesquisa internacional de grande escala identificou 127 regiões do DNA humano associadas ao risco de desenvolver Alzheimer, sendo 48 delas inéditas nesse contexto. O estudo analisou dados genéticos de aproximadamente 2,8 milhões de pessoas, incluindo 183.620 com a doença, e oferece novas pistas sobre processos biológicos que contribuem para o surgimento do Alzheimer. As descobertas podem auxiliar no desenvolvimento de terapias futuras.

Os resultados reforçam o papel central das microglias, células imunes do cérebro responsáveis por eliminar substâncias nocivas e material celular danificado. Os pesquisadores encontraram novas evidências genéticas relacionadas à ativação dessas células, ao recrutamento de células imunes e à remoção de material no cérebro. Além disso, o estudo identificou genes ligados ao processamento de amiloide, proteína que pode se acumular no cérebro em casos de Alzheimer, e ao reparo de células nervosas.

Pela primeira vez, cientistas identificaram tipos específicos de neurônios que podem desempenhar papel importante no desenvolvimento da doença. Também foram encontradas associações genéticas com a ativação de astrócitos, células de suporte cerebral, e com a manutenção da camada protetora que envolve as fibras nervosas. Essas descobertas ampliam a compreensão sobre a biologia do Alzheimer para além do sistema imunológico.

“Já sabíamos que os processos imunológicos desempenham um papel importante na doença de Alzheimer. Agora podemos conectar novos fatores de risco genético a processos biológicos mais específicos, ao mesmo tempo em que revelamos evidências que apontam para o envolvimento de outros tipos de células cerebrais. Isso nos dá um quadro mais detalhado da biologia subjacente ao Alzheimer e oferece novos caminhos para investigar potenciais tratamentos”, explica o professor Ole Andreassen.

O estudo também revelou que variantes genéticas comuns, pequenas diferenças no DNA presentes em muitas pessoas, contribuem mais para o risco de Alzheimer do que se estimava anteriormente. Os pesquisadores calculam que essas variantes explicam cerca de 16% das diferenças no risco da doença entre indivíduos, quase três vezes mais que estimativas anteriores de aproximadamente 5%. Esse percentual mais alto resulta principalmente de um método estatístico que considera melhor o gene APOE, que tem efeito incomumente grande sobre o risco de Alzheimer.

Segundo o coautor Alexey Shadrin, o número não significa que 16% do Alzheimer de qualquer pessoa seja causado por seus genes, nem que um teste genético possa determinar se alguém desenvolverá a doença. Idade, ambiente e outros fatores biológicos e pessoais também desempenham papel importante. Por enquanto, os modelos de previsão de risco genético desenvolvidos são relevantes principalmente para pesquisas. Se e como esses modelos podem ser implementados de forma responsável na prática clínica no futuro permanece tema para investigação adicional.

O Alzheimer é a principal causa de demência. Projeções sugerem que o número de pessoas vivendo com demência deve aumentar drasticamente em todo o mundo, ultrapassando 150 milhões de casos até 2050. Embora fatores genéticos desempenhem papel significativo no risco de desenvolver Alzheimer, ainda não está totalmente compreendido quais genes específicos e processos biológicos causam ou influenciam a doença.

As novas descobertas ajudam pesquisadores a identificar com mais precisão quais genes e processos merecem investigação adicional. Elas podem ser usadas para desenvolver modelos laboratoriais que permitam estudar processos da doença em maior detalhe, além de identificar possíveis alvos para novos medicamentos. As associações genéticas servem como ponto de partida, não como prova de que intervir em um gene específico resultará necessariamente em tratamento eficaz. Pesquisas de acompanhamento são necessárias para determinar quais dessas associações identificadas desempenham papel causal e se intervir nesses processos é seguro e significativo.

A escala do estudo demonstra o valor da colaboração entre pesquisadores acadêmicos, biobancos e indústria. Ao reunir dados de 30 grupos de pesquisa, os investigadores conseguiram detectar associações genéticas que poderiam passar despercebidas em estudos menores.

O trabalho foi conduzido sob o guarda-chuva do Consórcio Internacional de Genômica Psiquiátrica, cujo grupo de trabalho sobre Alzheimer é coliderado por Ole Andreassen e por Danielle Posthuma, da Universidade Livre de Amsterdã.

A pesquisa foi liderada por Ole Andreassen, da Universidade de Oslo e do Hospital Universitário de Oslo, em colaboração com um consórcio internacional, e publicada na revista Nature.