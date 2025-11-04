Encontro em Curitiba discute novidades no tratamento do câncer de mama

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Pela quinta vez, Curitiba será palco do Oncoville Meeting, evento que vai reunir médicos e especialistas no próximo dia 15 de novembro. A partir das 7h, participantes de todo o Brasil se reúnem para discutir o que há de mais moderno no diagnóstico e tratamento do câncer de mama e tumores ginecológicos. As inscrições são gratuitas.

O encontro, que acontece justamente quando o Oncoville completa 20 anos de atuação, tem como marca registrada a troca de experiências clínicas e a abordagem multidisciplinar – características que definem a própria instituição anfitriã, genuinamente paranaense.

“O Oncoville, uma instituição genuinamente paranaense, celebra 20 anos com um encontro científico que simboliza nosso compromisso com a integração multidisciplinar e o avanço contínuo da oncologia”, destaca o rádio-oncologista Henrique Balloni, presidente do evento.

Um dos diferenciais do encontro é o foco em casos reais. Os participantes terão a oportunidade de acompanhar discussões sobre situações desafiadoras que fazem parte do dia a dia médico, com a análise de especialistas renomados nacionalmente.

Para os profissionais da área de saúde, o Oncoville Meeting representa uma excelente oportunidade de atualização e networking, além de conhecer as principais novidades em tratamentos que podem beneficiar diretamente os pacientes curitibanos e paranaenses.

O Oncoville Meeting 2025 – 5ª edição, com tema “Câncer de Mama e Tumores Ginecológicos” será no dia 15 de novembro, das 7h às 13h30, no auditório do Oncoville, BR 277, 1437, Ecoville, Curitiba. As inscrições podem ser feitas neste link!

