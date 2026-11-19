Uma infecção pela bactéria causadora da doença de Lyme pode deixar marcas duradouras no sistema imunológico, mesmo depois de tratada com antibióticos. A descoberta foi feita por pesquisadores da Universidade Tufts, nos Estados Unidos, que identificaram alterações na medula óssea — local onde muitas células de defesa do organismo são produzidas. Essas mudanças podem modificar a forma como o corpo responde a ameaças futuras. As informações são da agência HealthDay.

O estudo, publicado na revista científica iScience, oferece pistas sobre como uma infecção pode ter efeitos que persistem mesmo após a eliminação da bactéria. Os cientistas acreditam que o trabalho pode ajudar a identificar marcadores biológicos associados a sintomas prolongados da doença de Lyme e apontar possíveis alvos de tratamento.

A doença de Lyme é transmitida por carrapatos infectados pela bactéria Borrelia burgdorferi. Embora o tratamento com antibióticos seja eficaz na maioria dos casos, algumas pessoas continuam apresentando fadiga, dores articulares e dificuldades cognitivas por meses ou até anos após a infecção.

Para investigar os efeitos de longo prazo da doença, os pesquisadores utilizaram camundongos como modelo experimental. Eles examinaram células da medula óssea após a infecção, incluindo em animais que receberam antibióticos posteriormente. Os resultados mostraram que a infecção produziu mudanças epigenéticas distintas — modificações químicas que podem influenciar quais genes são ativados ou desativados — nas células da medula.

Os efeitos foram especialmente evidentes nos macrófagos, células imunológicas produzidas na medula óssea que atuam como primeiras respondentes a infecções. Essas células detectam ameaças potenciais, envolvem micróbios invasores e liberam sinais químicos que convocam outras células de defesa para atacar os invasores.

Macrófagos produzidos por camundongos previamente expostos à Borrelia burgdorferi apresentaram expressão reduzida de genes envolvidos na resposta inflamatória por pelo menos 15 semanas após a infecção. Segundo os pesquisadores, quando os macrófagos encontram a bactéria pela primeira vez, eles soam alarmes que alertam outras células imunológicas para destruir o invasor. Mas após essas mudanças epigenéticas serem impressas na medula óssea, os macrófagos parecem soar menos alarmes.

Uma resposta imunológica alterada também foi observada em camundongos que receberam antibióticos, sugerindo que algumas mudanças podem ocorrer relativamente cedo durante a infecção e não exigem uma doença bacteriana prolongada ou contínua. Isso indica que a primeira exposição à bactéria pode ser suficiente para causar efeitos de longo prazo na resposta imunológica.

Os achados não estabelecem que essas mudanças imunológicas ocorrem em pessoas com doença de Lyme ou que causam sintomas persistentes. Para determinar se as alterações são relevantes para doenças humanas, os pesquisadores pretendem examinar marcadores epigenéticos em pessoas após uma infecção pela doença de Lyme.

A equipe planeja analisar células imunológicas circulantes no sangue de um grande estudo multiinstitucional liderado pela Universidade Tufts, que acompanha pacientes por até 15 meses após o diagnóstico da doença de Lyme. Os cientistas esperam que esse trabalho ajude a determinar se pessoas que desenvolvem sintomas prolongados apresentam padrões epigenéticos diferentes daquelas que se recuperam sem sintomas duradouros.

Se tais diferenças forem encontradas, elas poderiam fornecer pistas sobre por que algumas pessoas continuam a apresentar sintomas após o tratamento da doença de Lyme — e potencialmente ajudar os pesquisadores a identificar biomarcadores para doenças prolongadas ou novas formas de tratar a fadiga persistente, dores articulares ou dificuldades cognitivas.