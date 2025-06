Doces causam cáries? Veja oito mitos e verdades sobre saúde bucal

Quem não quer ter ou manter o sorriso bonito? Mas cuidar da saúde bucal vai muito além da questão estética. Há uma série de informações e desinformações sobre o tema.

O cirurgião-dentista especialista em cirurgia plástica periodontal, implantes e prótese sobre implantes, Adriano Rafael, lista oito mitos e verdades sobre saúde bucal que são comuns de ouvir. Confira quais são:

Escovar os dentes com força limpa melhor? MITO. Escovar com força pode causar retração gengival e desgaste do esmalte. Mais força, menos proteção.

Enxaguante substitui a escova de dentes? MITO. Ele ajuda, mas não limpa a placa bacteriana. Escova e fio dental continuam sendo indispensáveis.

Doces causam cáries? VERDADE (com contexto). O perigo está na frequência e no tempo que o açúcar fica na boca. Por isso, o profissional orienta a escovar os dentes logo após o consumo de doces.

Fio dental é só quando fica algo preso no dente? MITO. De acordo com Rafael, a função principal do fio dental é tirar a placa entre os dentes. Portanto, use todo dia!

Sangrou ao passar o fio dental? É melhor parar? MITO. O sangramento é sinal de inflamação. Insista (com cuidado), e a situação vai melhorar aos poucos.

A língua precisa ser escovada? VERDADE. Ela acumula bactérias e é a maior vilã do mau hálito.

Dente de leite com cárie não precisa tratar? MITO. O dentista revela que se não cuidar da cárie no dente de leite, a condição pode afetar o dente permanente e causar problemas na mastigação da criança.

Mau hálito vem sempre do estômago? MITO. Rafael afirma que em 90% dos casos o problema está na boca, relacionado com língua, gengiva e dentes mal higienizados.