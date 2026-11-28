Dez estados e o Distrito Federal realizam neste sábado (28) o Dia D de combate à dengue, zika e chikungunya, com ações de prevenção e controle do mosquito Aedes aegypti. O Ministério da Saúde vai enviar mensagens pelo WhatsApp e pelo canal Gov.br para mais de 30 milhões de pessoas, com orientações sobre como evitar a proliferação do mosquito e prevenir as doenças. As informações são da Agência Brasil.

Durante ação no Distrito Federal, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que a mobilização ocorre antes do período de maior transmissão das arboviroses, doenças transmitidas por mosquitos. Ele destacou que o período de fevereiro a maio é crítico para casos de dengue.

O ministério trabalha com previsão de risco de aumento de casos no país em 2027 em razão do super El Niño, fenômeno climático que provoca aumento da temperatura média e chuvas acima da média. Padilha ressaltou que a população deve aprender a cuidar dos espaços antes de começar a transmissão.

Ações incluem liberação de mosquitos com bactéria

A programação conta com ações educativas, mobilizações comunitárias, passeios ciclísticos e orientações sobre o ciclo de vida do mosquito. Há previsão de liberação de insetos estéreis no território indígena em Amambai, no Mato Grosso do Sul. Em Garanhuns, Pernambuco, está prevista a primeira liberação de mosquitos com a bactéria Wolbachia.

O método Wolbachia contamina o Aedes e reduz a transmissão das doenças. Atualmente, beneficia 5,94 milhões de brasileiros em 16 municípios que concluíram as liberações. Outros 44 municípios encontram-se em diferentes etapas de implementação. Onde está sendo utilizada, a estratégia chegou a reduzir em quase 70% a transmissão de casos de dengue, segundo Padilha.

Brasil registra redução de 67% nos casos em 2026

De janeiro a outubro deste ano, o Brasil registrou 489,1 mil casos prováveis de dengue, uma redução de 67% em comparação ao mesmo período de 2025, quando foram contabilizados 1,5 milhão de casos. A eliminação de criadouros do Aedes aegypti continua sendo a principal medida de prevenção.

O ministro voltou a chamar a atenção para a vacinação contra a dengue, disponível em duas doses para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. Padilha reforçou a importância de tomar a segunda dose. O Ministério da Saúde chegou a ter um contrato com 18 milhões de doses da vacina.