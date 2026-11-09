Desconhecimento sobre prevenção do câncer de próstata cresce no Brasil

Um levantamento realizado pelo A.C.Camargo Cancer Center em parceria com a Nexus mostrou que 56% dos homens brasileiros afirmam não saber como prevenir o câncer de próstata em 2026. O percentual representa um aumento de 12 pontos em relação a 2024, quando 44% dos entrevistados deram a mesma resposta. A pesquisa ouviu 977 homens em todo o país. As informações são da Agência Brasil.

O desconhecimento é ainda maior entre os mais jovens. Entre brasileiros de 16 a 24 anos, 71% não sabem como prevenir a doença. O percentual diminui conforme a idade avança e atinge 45% entre homens com mais de 60 anos.

A parcela dos homens que dizem saber como prevenir o câncer de próstata passou de 36% para 35% entre 2024 e 2026. Já quem afirmava saber mais ou menos caiu de 17% para 8% no mesmo período.

Diferenças regionais e por escolaridade

No interior do país, o percentual de desconhecimento chega a 58%. Entre homens com ensino fundamental, o índice fica em 59%, caindo para 47% entre os que chegaram ao ensino superior.

O Sudeste é a única região onde a porcentagem dos que dizem saber como prevenir, 46%, é igual à dos que dizem não saber. Nas demais regiões, o desconhecimento é pelo menos 15 pontos maior: 61% no Sul, 62% no Nordeste e 65% no Norte e Centro-Oeste.

Queda na intenção de fazer exame de toque

O levantamento também identificou queda na intenção de fazer o exame de toque, utilizado para diagnóstico precoce do câncer de próstata. O percentual passou de 61% em 2024 para 48% em 2026. Entre os homens que dizem não pretender fazer o exame, o número subiu de 30% para 38%.

A adesão é maior entre homens com mais de 60 anos, 64%, com ensino superior, 63%, e que usam rede particular ou plano de saúde, 58%. No Sistema Único de Saúde, a adesão é de 45%. A recusa se concentra entre os de 16 a 24 anos, com 57%.

Segundo o líder do Centro de Referência em Tumores Urológicos do A.C.Camargo Cancer Center, Stênio Zequi, o ideal para chegar a um diagnóstico correto é combinar o toque ao exame de sangue PSA e à história clínica e familiar. Quem tem casos na família ou é afrodescendente deve iniciar as consultas entre 40 e 45 anos. Os demais podem começar aos 50 anos.

O câncer de próstata é o tipo mais incidente entre os homens no Brasil e representa 30,5% de todos os casos de câncer diagnosticados no sexo masculino, segundo o Instituto Nacional do Câncer.