Depressão tem 12 causas diferentes e não é doença única, diz livro

A depressão clínica pode não ser uma doença única, mas sim um conjunto de condições distintas provocadas por diferentes mecanismos biológicos e circunstâncias de vida. A conclusão está em um novo livro que analisa a saúde mental sob uma perspectiva evolucionária e identifica 12 caminhos que podem levar à depressão. A obra foi publicada pela Cambridge University Press em outubro de 2026, segundo informações divulgadas pela Universidade de Turku, na Finlândia.

Os autores são os cientistas comportamentais evolucionários Markus J. Rantala, da Universidade de Turku, e Severi Luoto, da Universidade de Auckland, na Nova Zelândia. Eles argumentam que pessoas com o mesmo diagnóstico de depressão podem apresentar sintomas surpreendentemente diferentes. Algumas perdem o apetite, enquanto outras comem em excesso. Algumas lutam contra a insônia, enquanto outras dormem demais. A atividade psicomotora pode desacelerar ou se tornar inquieta. Essa diversidade levanta uma questão fundamental: a depressão representa um único transtorno ou várias condições distintas que às vezes compartilham alguns dos mesmos sintomas?

Segundo Rantala, o termo depressão clínica se refere à depressão que atende aos critérios diagnósticos do transtorno depressivo maior. No livro, os pesquisadores defendem que a depressão pode ser melhor compreendida como um grupo de condições diferentes que surgem de mecanismos biológicos e circunstâncias de vida variados, em vez de um único transtorno.

Doze fatores que levam à depressão

Os autores propõem que uma variedade de fatores pode causar depressão. Eles identificaram 12 caminhos amplos para a depressão clínica, como infecção e estresse de longo prazo. É possível que vários fatores operem ao mesmo tempo ou em sucessão, e diferentes caminhos para a depressão clínica podem envolver mecanismos biológicos distintos, que por sua vez podem causar perfis de sintomas diferentes.

A seleção natural moldou o sistema de humor humano para ser responsivo a fatores externos porque essas respostas eram adaptativas na história evolutiva dos primatas e outras formas de vida, argumentam os pesquisadores. No entanto, isso não significa necessariamente que as respostas de humor permaneçam adaptativas hoje. Os estilos de vida humanos mudaram drasticamente, mas a mente humana ainda é amplamente moldada por adaptações psicocomportamentais que evoluíram sob condições ancestrais. Como resultado, respostas que antes tinham funções claras podem agora se tornar intensas ou prolongadas demais.

Uma razão pela qual a depressão se tornou comum nas sociedades ocidentais modernas é que os estilos de vida ocidentais contemporâneos promovem estresse crônico e inflamação sistêmica de baixo grau, afirma Luoto. Como o estresse crônico e a inflamação influenciam o humor e o comportamento, eles podem intensificar e prolongar respostas emocionais a eventos adversos da vida, como luto ou término de relacionamento, transformando mudanças de humor inicialmente adaptativas em estados depressivos persistentes.

Tratamento deve focar nas causas

Como a inflamação sistêmica de baixo grau e o estresse de longo prazo parecem desempenhar um papel importante no desenvolvimento e persistência de alguns casos de depressão, intervenções no estilo de vida que abordam os sistemas biológicos que medeiam esses processos poderiam ajudar a prevenir e aliviar sintomas depressivos em tais casos, afirmam os autores. O livro revisa as pesquisas mais recentes sobre a conexão entre estilo de vida e saúde mental, incluindo os tratamentos mais promissores. Atividade física regular, tempo passado na natureza, nutrição saudável, suplementos nutricionais selecionados e técnicas de gerenciamento de estresse constituem abordagens potenciais para prevenir e aliviar a depressão.

Os autores não contestam, em geral, a importância dos antidepressivos no tratamento da depressão, mas apontam que esses medicamentos são direcionados principalmente ao tratamento dos sintomas. O tratamento eficaz requer compreender não apenas quais sintomas uma pessoa tem, e não apenas tratar farmacologicamente esses sintomas, mas também por que essa pessoa ficou deprimida em primeiro lugar, e buscar abordar as causas subjacentes, defendem os pesquisadores.