Dá tempo de definir o corpo até o verão? Especialista dá dicas

Com a contagem regressiva para o verão já em andamento, cresce a procura por treinos e rotinas capazes de garantir um corpo mais saudável e definido na estação mais esperada do ano. Especialistas reforçam que não existem fórmulas mágicas: a chave está em começar cedo, respeitar os limites do organismo e manter a disciplina. De acordo com o coordenador da UPX Sports, professor Zair Cândido, quatro estratégias se destacam para quem deseja conquistar resultados consistentes até o fim de 2025.

Exercícios recomendados

Combinar musculação com circuitos funcionais aumenta a força muscular, eleva o gasto calórico e favorece a definição. “Uma boa estratégia é apostar em treinos intervalados (HIIT), que são curtos, intensos e continuam acelerando o metabolismo mesmo após o treino”, orienta o especialista. O método consiste em sessões de curta duração, alta intensidade e pausas breves, estimulando a queima de calorias durante o treino e na recuperação muscular.

Na rotina semanal, incluir corridas em diferentes ritmos ajuda no déficit calórico e no emagrecimento. Para variar, atividades coletivas como danças, lutas ou esportes tornam o processo mais dinâmico e motivador.

O fundamental é manter o exercício como hábito. A constância influencia diretamente nos resultados, e a escolha deve respeitar o perfil individual para aumentar as chances de continuidade a longo prazo.

Água e alimentação

A hidratação deve acompanhar todo o processo. Uma recomendação prática é consumir, em média 2,5 L de água por dia. Já na alimentação, o equilíbrio é a principal regra. Dietas restritivas podem comprometer o desempenho e a saúde. O ideal é contar com orientação de nutricionistas para ajustar o plano alimentar conforme o biotipo e os objetivos.

Descanso ideal

O repouso é tão importante quanto o exercício, pois é nesse momento que ocorre a recuperação muscular e a evolução para os treinos seguintes. Exagerar na intensidade ou na frequência pode causar sobrecarga física, queda no desempenho e até lesões. O tempo ideal de descanso varia conforme o esforço realizado, sendo a dor um dos principais sinais para definir a duração das pausas regenerativas.

Alongamento e aquecimento

Segundo Cândido, alongamentos e exercícios de mobilidade são indispensáveis: “Eles preparam o corpo, melhoram a postura e reduzem o risco de lesões. A ausência desses cuidados pode gerar danos musculares relacionados à sobrecarga, movimentos bruscos, erros de treinamento ou falta de condicionamento físico”. O aquecimento antes e depois dos treinos também deve fazer parte da rotina.

Para alcançar os objetivos é essencial contar com acompanhamento de um profissional de educação física, especialmente para evitar excessos motivados pela ansiedade em perder peso. “Um profissional vai analisar e organizar a rotina de acordo com as condições físicas e a meta de estar em forma para o verão”, reforça o coordenador.