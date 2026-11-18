Uma técnica cirúrgica minimamente invasiva conseguiu tratar 35 pacientes consecutivos com hérnias inguinais e femorais encarceradas ou estranguladas sem nenhuma ressecção de intestino, conversão para cirurgia aberta ou infecção de tela, segundo estudo publicado no International Journal of Abdominal Wall and Hernia Surgery.

O reparo laparoscópico transabdominal pré-peritoneal (TAPP) tornou-se uma opção consolidada para hérnias eletivas, mas sua aplicação em emergências permanecia controversa. Hérnias encarceradas e estranguladas representam apenas 2,5% a 7,7% dos procedimentos em países desenvolvidos, porém a mortalidade pode atingir 1,7% a 7% e escalar para 6% a 25% quando há necessidade de retirar parte do intestino. Preocupações sobre colocar tela em campos potencialmente contaminados, dificuldade para avaliar a viabilidade intestinal por vídeo e a complexidade técnica em tecidos inflamados limitavam o uso da laparoscopia nesse cenário.

Pesquisadores revisaram 35 adultos tratados com TAPP de emergência ao longo de três anos. Todos os procedimentos foram realizados por um cirurgião experiente usando técnica padronizada com três portais. Após redução cuidadosa do conteúdo herniário e inspeção direta da viabilidade intestinal, uma tela de polipropileno de 15 × 10 cm foi posicionada para cobrir todo o orifício miopectíneo, fixada com grampos espirais em zona segura, e o peritônio foi fechado com sutura absorvível contínua.

O tempo médio de cirurgia foi de 96,9 minutos. O conteúdo mais comum era intestino delgado (62,8%), seguido por omento (31,4%); um caso envolveu intestino delgado e omento combinados e outro envolveu cólon. Todas as vísceras encarceradas foram reduzidas e preservadas com sucesso. O tempo médio de internação pós-operatória foi de 3,8 dias.

Complicações precoces limitaram-se a um único caso de retenção urinária (2,86%). Não houve lesões vasculares, hematomas ou infecções no local cirúrgico. No acompanhamento de um mês, seroma foi observado em 3 pacientes (8,6%) e dor inguinal em 2 (5,7%). Nenhuma infecção de tela, orquite isquêmica ou recorrência foi registrada.

A visão panorâmica do orifício miopectíneo proporcionada pela TAPP permitiu identificação precisa de hérnias femorais que poderiam passar despercebidas no reparo aberto. Medidas perioperatórias consistentes incluíram bandagem compressiva por 24 horas, uso de tela de polipropileno monofilamentar macroporosa leve e fixação limitada com grampos para evitar os chamados triângulos da dor e da morte.

O estudo oferece um protocolo técnico detalhado e reproduzível, incluindo posicionamento de portais, seleção de tela, estratégia de fixação e bandagem pós-operatória, servindo como referência prática para cirurgiões que consideram adotar a abordagem. Os achados apoiam o uso do reparo TAPP laparoscópico de emergência como opção segura e eficaz em mãos experientes, expandindo os benefícios da cirurgia minimamente invasiva para um grupo vulnerável tradicionalmente tratado por cirurgia aberta.