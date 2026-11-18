Uma modificação genética incomum que desativa o sistema de reciclagem das células permitiu aumentar significativamente a produção de proteínas usadas na descoberta e desenvolvimento de novos medicamentos. A técnica pode acelerar a criação de fármacos e reduzir custos de pesquisa, segundo estudo publicado na revista Cell Systems.

A pesquisa resolve um dos principais gargalos da indústria farmacêutica: produzir proteínas de membrana em quantidade suficiente para estudos. Embora essas proteínas sejam alvos de cerca de 60% dos medicamentos aprovados, sua fabricação em escala útil é extremamente difícil.

Cientistas do Instituto Real de Tecnologia KTH, na Suécia, em parceria com a farmacêutica AstraZeneca, conseguiram aumentar a produção de três proteínas difíceis de fabricar – GIPR, GPR75 e P2X3 – em 30%, 80% e 100%, respectivamente. Para isso, desativaram o gene ULK1, responsável por iniciar a autofagia, processo pelo qual as células degradam e reciclam suas próprias proteínas e organelas.

A abordagem contraria a lógica tradicional da área. Em vez de tentar turbinar a maquinaria de produção celular, os pesquisadores apostaram em desligar o que chamam de “equipe de limpeza” das células.

“Esperávamos que as células sem autofagia funcional tivessem dificuldades. Em vez disso, elas produziram mais, e se saíram melhor justamente com as proteínas que costumam ser as mais difíceis de obter”, afirma Johan Rockberg, professor de evolução direcionada no KTH e um dos autores correspondentes do estudo.

A remoção do gene não causou danos às células. Ao contrário, a linhagem celular modificada, amplamente usada em pesquisas farmacêuticas, passou a fabricar quantidades maiores de proteínas utilizáveis, incluindo várias proteínas de membrana.

Como as células compensaram a perda

Para entender como as células conseguiram funcionar sem uma parte tão central de sua estrutura, Alice Karlsson, doutoranda em biotecnologia no KTH e primeira autora do trabalho, analisou a atividade interna das células.

“A parte mais gratificante foi ver o efeito da remoção do ULK1 e que isso levou a sinais claros no transcriptoma, com regulação negativa da autofagia e dos processos subsequentes”, diz Karlsson. “A maior surpresa foi que isso também se traduziu em maiores rendimentos de nossas proteínas modelo.”

A descoberta indica que a autofagia pode ser um alvo para engenharia de células hospedeiras de forma mais ampla, ao lado das abordagens já estabelecidas de fortalecimento da maquinaria secretora.

Além da fabricação de proteínas, os efeitos observados no metabolismo celular e na renovação de proteínas podem ter interesse em áreas onde esses processos desempenham papel central, como em condições neurodegenerativas marcadas por agregação de proteínas e comprometimento da eliminação celular.

O trabalho foi financiado pela Fundação Knut e Alice Wallenberg, AstraZeneca e pela agência sueca de inovação Vinnova. Melanie Dannemeyer e Robert G. Roth, da AstraZeneca, e Johan Rockberg, do KTH, são autores correspondentes.