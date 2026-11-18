Cientistas criaram uma linhagem de células de suporte intestinal que pode manter tecidos intestinais em miniatura no laboratório sem a necessidade de adicionar fatores de crescimento. A descoberta oferece uma nova ferramenta para estudar como o intestino se mantém e se renova continuamente. A pesquisa foi publicada na revista Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology.

Organoides intestinais são modelos tridimensionais de tecido que reproduzem características do revestimento do intestino. Cultivá-los normalmente exige a adição de fatores de crescimento ao meio de cultura para manter a função das células-tronco e apoiar a renovação contínua do tecido. No corpo humano, porém, as células-tronco recebem sinais essenciais de células vizinhas dentro de um ambiente especializado conhecido como nicho de células-tronco.

O novo estudo traz um componente celular expansível desse nicho para o laboratório. Os pesquisadores geraram uma linhagem imortalizada de telócitos e demonstraram que essas células poderiam sustentar organoides intestinais, incluindo organoides de cólon humano, sem os suplementos de fatores de crescimento usados em culturas convencionais de comparação.

Telócitos formam uma rede abaixo do revestimento intestinal e são um componente importante do nicho de células-tronco intestinais no corpo. Por meio de suas extensões longas e ramificadas, e dos sinais que fornecem, eles sustentam as células-tronco responsáveis por renovar continuamente o revestimento do intestino.

Essas células de suporte são difíceis de estudar fora do corpo. Os telócitos estão presentes em pequeno número, são sensíveis ao isolamento do tecido e têm pouca capacidade de se multiplicar em condições laboratoriais padrão. Essas limitações tornam desafiador obter células suficientes para experimentos reproduzíveis e sustentados.

Para superar esse obstáculo, os pesquisadores estabeleceram uma linhagem de telócitos imortalizados, células modificadas para continuar se multiplicando em cultura. Isso criou uma fonte expansível de células de nicho, preservando características importantes dos telócitos, incluindo extensões celulares longas, redes interconectadas e expressão de genes associados ao suporte de células-tronco intestinais.

A equipe testou se os telócitos imortalizados poderiam fornecer o suporte normalmente fornecido por meio de suplementos de fatores de crescimento. Organoides intestinais cultivados sem fatores de suporte adicionados morreram em 48 horas. Quando cultivados ao lado dos telócitos imortalizados, no entanto, os organoides sobreviveram e cresceram sem esses suplementos. Em momentos posteriores, seu tamanho era comparável ao dos organoides mantidos em meio suplementado com fatores de crescimento.

A linhagem de telócitos também sustentou organoides de cólon humano. Esses organoides não persistiram apenas no meio básico, mas sobreviveram e cresceram quando os telócitos estavam presentes durante o curto período examinado.

“As células-tronco intestinais dependem de sinais essenciais dos telócitos: eliminar essas células de suporte ou bloquear sua secreção de sinais Wnt interrompe a função das células-tronco. No entanto, os telócitos são excepcionalmente difíceis de cultivar e estudar em laboratório”, afirma a Dra. Michal Shoshkes-Carmel, que liderou o estudo no Institute for Medical Research Israel-Canada, da Hebrew University Medical School. “Ao criar uma linhagem de telócitos expansível, agora temos uma ferramenta prática para investigar como essas células ajudam a sustentar o revestimento intestinal e como seus sinais podem contribuir para o reparo do tecido.”

Em vez de fornecer fatores de crescimento apenas por meio do meio de cultura, o sistema de cocultura coloca organoides ao lado de células de nicho vivas. Isso pode refletir melhor um aspecto importante da situação no corpo, onde as células-tronco intestinais dependem de sinais de seu ambiente celular circundante.

Os telócitos também influenciaram o desenvolvimento dos organoides. Organoides de cólon humano cultivados ao lado deles exibiram estruturas arredondadas e em brotamento, juntamente com diferenças na distribuição de uma proteína de sinalização associada à atividade de células-tronco em comparação com condições de cultura convencionais. Essas observações sugerem que as células de suporte ajudam a moldar o ambiente local do tecido em crescimento.

A nova linhagem celular não reproduz todas as características dos telócitos no intestino vivo. Embora as células tenham retido características estruturais e moleculares importantes, elas perderam suas especializações específicas de localização quando cultivadas sozinhas. Isso sugere que manter essas identidades distintas pode exigir sinais recíprocos do revestimento intestinal, uma possibilidade que poderia ser explorada caracterizando as células cultivadas ao lado de organoides. Sua atividade genética também mudou para padrões associados a lesões teciduais e desenvolvimento.

Essas diferenças ajudam a definir os usos e limitações do modelo. Ele oferece um sistema prático para investigar a comunicação entre células-tronco intestinais e seu nicho de suporte, em vez de uma reconstrução completa do intestino vivo.

Ao transformar uma população celular escassa e com baixa proliferação em um recurso expansível, os pesquisadores abriram novas oportunidades para estudar como os sinais derivados do nicho mantêm o tecido intestinal e como esses sinais podem mudar durante a regeneração e a doença. A linhagem celular está disponível para pesquisadores mediante solicitação, sujeita a um acordo de transferência de material.