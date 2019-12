A estação mais fria do ano está chegando. E com ela, vem portas e janelas fechadas – o que representam um acúmulo de umidade dentro dos ambientes, facilitando o surgimento de mofo. Para enfrentar os fungos, separamos sete dicas caseiras para você aplicar em casa. Confira!

Vinagre + Bicarbonato

A personal organizer Caroline Martini tem uma dica simples e com ingredientes que a maioria das pessoas possui em casa: vinagre e bicarbonato. “O ácido acético encontrado no vinagre é ótimo para limpar móveis e outros objetos mofados”, conta Caroline.

Para preparar a solução, basta misturar 240 ml de vinagre branco e 1 colher de bicarbonato de sódio em um recipiente fundo, já que a mistura borbulha bastante. Depois, coloque o líquido em um borrifador para aplicar nos objetos mofados e deixe agir por aproximadamente 10 minutos, secando com um pano limpo. O processo deve ser repetido 1 vez por mês, segundo a personal organizer.

Saquinhos para umidade

Como locais úmidos são fonte de proliferação de fungos, uma alternativa para deixar gavetas e armários secos é criar saquinhos com ingredientes caseiros, como pedaços de giz embrulhados em tule, como conta Caroline Martini, ou potes plásticos com carvão ou cal, que são absorventes. Se preferir algo pronto, há saquinhos com sílica em supermercados, alguns até aromatizados para aliar o útil ao agradável.

Água sanitária

A água sanitária é outro ingrediente coringa para se enfrentar o mofo. Segundo a consultora de operações da Dona Resolve, Paula Roberta da Silva, uma receita para ambientes com mofo é limpá-los com uma solução de 100 ml de água sanitária para cada litro de água. Deixe a solução agir no chão ou superfícies por 30 minutos e depois retire com um pano limpo ou esponja, mas certifique-se que o local é resistente à ação da água sanitária.

Ventilação

Após limpar os objetos e local que apresentava mofo, é hora de prevenir para que o problema não se repita – ou que da próxima vez seja minimizado. É importante que armários e ambiente sejam arejados: no caso dos móveis, mantenha as portas abertas pelo menos 15 minutos todos os dias, segundo a personal organizer Caroline Martini.

Janelas devem estar abertas sempre que possível e roupas que são pouco utilizadas devem ser lavadas a cada três meses, posteriormente sendo acondicionadas em sacos de TNT ou algodão. Desumidificadores, ar-condicionado e ventiladores também podem ajudar na tarefa. Invista em tintas que repelem mofo em ambientes muito úmidos.

Limão

Foto: Pixabay

Além de auxiliar na remoção de ferrugem e gordura de pratos, o limão pode ser utilizado em roupas (inclusive coloridas) para retirar o mofo. Aplique suco de limão natural nas manchas, esfregue delicadamente e depois lave normalmente.

Xampu neutralizador

Foto: Pixabay

Uma dica para estofados manchados de bolor, segundo Diego Augusto Lobado, consultor do Idea Clean Limpeza Profissional, é o uso de xampu neutralizador, espalhado com a ajuda de um aspirador com filtro d’água. “Depois de limpar, com a utilização de uma escova, você pode secar com um pano e deixar à sombra”, sugere o profissional. Secar ao sol ou com uso de produtos inadequados pode danificar o tecido.

Isopor entre parede e móveis

Se o ambiente é inevitavelmente úmido, espaços vazios entre móveis e parede viram foco de fungos de difícil limpeza, principalmente se for um armário pesado. A alternativa é colar placas de isopor ou cortiça entre o móvel e a parede, com cola de contato ou fita dupla face.