Brasil registra mais de mil casos de mpox em 2026 com um óbito

Os casos confirmados de mpox no Brasil ultrapassaram mil registros em 2026. Até esta quinta-feira (12), o país contabilizou 1.023 casos confirmados, 46 prováveis, 581 suspeitos e uma morte pela doença. As informações são da Agência Brasil.

O Rio de Janeiro lidera o ranking com 390 casos, seguido por São Paulo com 388 registros. Ceará aparece em terceiro lugar com 61 casos, seguido por Minas Gerais (45), Distrito Federal (41) e Santa Catarina (24).

Outubro e novembro concentram mais da metade dos casos deste ano. Foram 293 confirmações em outubro e 227 em novembro. O padrão se repete em relação a 2024, quando os meses entre agosto e novembro registraram de 250 a 340 casos cada.

Em 2022, ano em que a doença chegou ao Brasil, foram contabilizados 10.591 casos. O pico ocorreu em agosto daquele ano, com 4.265 registros.

O que é a mpox e como se transmite?

A mpox é uma doença infecciosa causada pelo vírus MPXV, do gênero Orthopoxvirus, e considerada uma zoonose. A maioria dos casos apresenta evolução de leve a moderada.

A transmissão ocorre principalmente pelo contato direto com lesões ou erupções na pele de pessoas infectadas, secreções corporais ou objetos contaminados. Também pode ocorrer por contato próximo e prolongado com secreções respiratórias.

Há vacina contra a doença, recomendada para grupos de risco. O Ministério da Saúde adquiriu recentemente 25 mil doses.

Desde o início da notificação da doença no Brasil, foram registrados 15.455 casos, dos quais 19 resultaram em morte.