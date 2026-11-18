Bactérias que vivem no intestino humano são capazes de transformar compostos presentes em alimentos de origem vegetal e distribuí-los por diferentes órgãos e tecidos do corpo. A descoberta foi feita por pesquisadores da Universidade Keio, no Japão, que identificaram um processo até então pouco conhecido: micro-organismos intestinais convertem fitoesteróis da dieta em metabólitos sulfatados que circulam na corrente sanguínea. Em experimentos com camundongos, essas substâncias foram detectadas em múltiplos tecidos e apresentaram acúmulo relacionado à idade. A equipe também encontrou três tipos de fitoesteróis sulfatados no plasma humano, evidenciando uma conexão entre a atividade microbiana intestinal e o metabolismo de esteróis em todo o organismo, segundo informações da agência HealthDay.

Fitoesteróis são compostos derivados de plantas encontrados em óleos vegetais, oleaginosas e sementes. Eles são estudados pela capacidade de reduzir a absorção de colesterol no intestino, mas apenas cerca de 5% dessas moléculas entram na circulação sanguínea e a maior parte é excretada. Como as bactérias intestinais influenciam seu metabolismo e distribuição pelos tecidos permanecia uma questão em aberto. Para investigar o tema, os pesquisadores analisaram dados lipidômicos de camundongos com microbiota intestinal normal, livres de germes e tratados com antibióticos. Eles também testaram dez espécies representativas de bactérias do grupo Bacteroidota quanto à produção de sitosterol sulfatado, caracterizaram enzimas bacterianas responsáveis pela sulfatação de esteróis e compararam sua atividade com enzimas de camundongos e humanos.

Os níveis fecais de sitosterol sulfatado e estigmasterol sulfatado caíram 98,2% e 99,2%, respectivamente, em camundongos sem bactérias intestinais em comparação com aqueles que possuíam microbiota normal. Campesterol sulfatado e coprostanol sulfatado diminuíram 87,4% e 64,6%. Essas substâncias também foram reduzidas em animais tratados com antibióticos, reforçando sua origem microbiana. Seis das dez espécies de bactérias testadas demonstraram capacidade de produzir sitosterol sulfatado. A enzima de uma dessas bactérias apresentou atividade de sulfatação de fitoesteróis superior às enzimas de mamíferos testadas. A produção relativa de sitosterol sulfatado foi de 51,6% para a enzima bacteriana, contra 19,5% para a enzima de camundongo e 11,4% para a humana, quando a produção de colesterol sulfatado foi normalizada para 100%.

Sitosterol sulfatado foi detectado em nove tecidos de camundongos, incluindo fígado, rim e plasma, enquanto fitoesteróis não conjugados ficaram em grande parte abaixo do limite de detecção. Os níveis de sitosterol sulfatado foram mais de duas vezes maiores em camundongos com microbiota intacta do que naqueles livres de germes. Os pesquisadores também identificaram um aumento relacionado à idade: sitosterol sulfatado subiu de duas a quatro vezes na medula óssea, rim, fígado, pulmão, plasma e baço. Campesterol sulfatado e estigmasterol sulfatado também mostraram aumentos relacionados à idade em vários órgãos. Em dados lipidômicos de plasma humano, a equipe detectou sitosterol sulfatado, campesterol sulfatado e estigmasterol sulfatado, fornecendo evidências de que esses metabólitos associados à microbiota também circulam em humanos.

As descobertas sugerem que a composição da microbiota intestinal pode influenciar os metabólitos formados a partir de fitoesteróis da dieta, consumidos por seus efeitos na redução do colesterol. No entanto, as funções biológicas dos fitoesteróis sulfatados permanecem desconhecidas, e o estudo não estabelece se seu acúmulo é benéfico ou prejudicial. Os mecanismos precisos de absorção intestinal, distribuição sistêmica e acúmulo relacionado à idade também não foram esclarecidos. Pesquisas adicionais precisam determinar sua atividade e possível relevância para condições associadas ao envelhecimento. O estudo foi disponibilizado online em 16 de outubro de 2026 e será publicado na edição de 20 de novembro de 2026 da revista iScience.