Uma bactéria responsável por infecções hospitalares graves desenvolveu um mecanismo que bloqueia a entrada de um dos antibióticos mais potentes disponíveis na medicina. A descoberta revela como a Pseudomonas aeruginosa consegue se defender rapidamente do imipénem, medicamento reservado para casos críticos. As informações são da Universidade de Genebra.

O imipéném precisa atravessar a membrana da bactéria para eliminá-la. Para isso, usa canais específicos chamados porinas OprD. Mas pesquisadores identificaram que uma pequena proteína, a PtrA, consegue bloquear esses canais antes mesmo que a bactéria reduza sua produção.

Quando atacada por células de defesa do organismo, a Pseudomonas aeruginosa fica exposta a altas concentrações de cobre e zinco. Essa exposição desencadeia a produção da proteína PtrA, que se insere nos mesmos complexos das porinas e impede a passagem do antibiótico.

O fenômeno foi batizado de impermeabilidade adaptativa. Trata-se de uma resposta imediata da bactéria, que acontece enquanto ela ainda não reduziu a quantidade de porinas disponíveis em sua membrana.

Defesa em dois níveis

A equipe de Karl Perron, da Faculdade de Ciências da Universidade de Genebra, realizou experimentos de genética e bioquímica para compreender o papel da proteína PtrA. Os resultados mostram que a bactéria possui dois níveis sucessivos de controle, ambos acionados pela presença de cobre e zinco.

Primeiro vem a resposta rápida, com a PtrA bloqueando os canais já existentes. Depois, a bactéria reduz a produção de novas porinas OprD, consolidando a resistência ao medicamento. O estudo foi publicado na revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences.

Segundo Verena Ducret, primeira autora do trabalho, a simples presença da proteína PtrA já torna a bactéria mais resistente ao imipéném. A descoberta sugere que parte da resistência aos antibióticos escapa aos métodos atuais de detecção, que medem a quantidade de porinas ou buscam mutações genéticas.

Os pesquisadores questionam se outras bactérias patogênicas possuem proteínas semelhantes em suas membranas, capazes de executar o mesmo mecanismo de defesa imediato. A resposta pode abrir caminho para estratégias que desativem essas proteínas e devolvam a eficácia aos antibióticos de último recurso.