O Instituto Nacional de Câncer (Inca) lançou nesta quinta-feira (26), no Rio de Janeiro, o Atlas Tumoral da População Brasileira, uma plataforma disponível na internet para reunir dados clínicos sobre a manifestação do câncer em brasileiros. O objetivo é desenvolver tratamentos, remédios e métodos de prevenção mais adequados à realidade do país. As informações são da Agência Brasil.

Hoje, as pesquisas no Brasil usam como referência bancos de dados estrangeiros para classificação e tratamento. Essas plataformas, no entanto, têm poucas referências de pacientes latino-americanos. No câncer de mama, por exemplo, os marcadores tumorais usados como evidência científica não são os melhores para algumas populações brasileiras, segundo a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde do Ministério da Saúde, Fernanda de Negri.

A diversidade genética da população influencia a frequência de determinadas variantes e o risco de câncer. Conhecer melhor as características da doença em pacientes brasileiros e suas causas deve facilitar o diagnóstico e tratamento. Segundo o diretor-geral do Inca, Roberto Gil, as mulheres negras têm mais tumores de mama biologicamente mais agressivos que podem levar a maior mortalidade.

Dados de pacientes brasileiros

Atualmente, o atlas brasileiro conta com registros de 2,8 mil pacientes, distribuídos em nove grupos de doenças oncológicas, incluindo câncer de mama hereditário, leucemias, câncer de colo de útero, ovário, endométrio, próstata, pênis e câncer anal. Como há pesquisas ainda sendo finalizadas, os dados não estão abertos.

Os Estados Unidos criaram uma plataforma semelhante, o The Cancer Genome Atlas, que mudou vários tratamentos e a forma de classificar a doença. Porém, do banco constam dados de apenas 0,4% de pacientes latino-americanos. Embora a população negra seja a maioria no Brasil, ela é sub-representada nos atlas tumorais do Norte global, explica Gil.

Próximos passos

O próximo passo é popularizar a plataforma para que outros hospitais com bancos de dados de pacientes possam abastecê-la. Outra perspectiva é estimular a fabricação de medicamentos no país e reduzir a dependência de importação de remédios do exterior. O atlas contou com financiamento de R$ 8 milhões do Ministério da Saúde.

A expectativa, segundo dados oficiais, é que o câncer acometa cerca de 20% da população brasileira.