A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de todos os lotes da água mineral natural da marca Pura – Fonte Estrela da Manhã. A medida proíbe a venda, distribuição, propaganda e uso do produto, fabricado pela empresa Raio de Sol Mineração Ltda, nas apresentações de 500 mililitros, 1,5 litro, 5 litros e galão de 20 litros. A resolução foi publicada nesta terça-feira (24) no Diário Oficial da União. As informações são da Agência Brasil.

Inspeção sanitária conjunta da Anvisa e da Superintendência de Vigilância em Saúde de Goiás (Suvisa-GO) constatou condições higiênico-sanitárias insatisfatórias nas etapas de fabricação, envase e comercialização dos produtos.

Falhas comprometem segurança do produto

Foi comprovado descumprimento das boas práticas de industrialização, falha que compromete a qualidade e a segurança do produto e impede a comprovação da conformidade sanitária dos lotes.

A reportagem tenta contato com a empresa Raio de Sol Mineração Ltda. O espaço segue aberto para posicionamento.