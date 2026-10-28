Anvisa proíbe picolé com melatonina e suplemento por risco à saúde

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu nesta segunda-feira (26) a venda de um picolé e de um suplemento alimentar por conterem ingredientes que não passaram por avaliação de segurança. As informações são da Agência Brasil.

O Picolé Bentô Gelatos Magnésio + Inositol Relief 3.0, fabricado pela empresa ABB Gelateria, foi vetado porque contém melatonina e inositol, substâncias autorizadas apenas para uso em suplementos alimentares e em compostos líquidos prontos para consumo, não em picolés.

Suplemento com proteína não aprovada

A Anvisa também determinou o recolhimento do suplemento Body Strong Proetein, sabor cacau, da marca Equaliv, fabricado pela Althaia S.A Indústria Farmacêutica. O produto contém peptistrong, uma proteína de fava hidrolisada que não passou por avaliação de segurança para uso em alimentos.

Além disso, a agência identificou publicidade irregular do suplemento, com alegações terapêuticas de prevenção de sarcopenia, que é a perda de massa muscular, e de suporte nutricional para pessoas que usam medicamentos emagrecedores do tipo GLP-1, conhecidos como canetas emagrecedoras.

Fabricação e propaganda suspensas

Por falta de regularização sanitária, a Anvisa suspendeu a fabricação, a venda, a distribuição, a propaganda e o uso do suplemento. A decisão vale em todo o território nacional.